Низькокалорійний десерт - відео рецепт

Десерт без цукру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простий та смачний десерт без випічки. Якщо ви хочете приготувати корисний та смачний перекус, то це ідеальний варіант.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир 600 г (можна брати будь-якої жирності);

яйце 2 шт.;

мед 100 г (десерт виходить несолодким, можна збільшити до 150-200 г);

ванілін на кінчику ножа;

крохмаль 40 г;

молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатину);

желатин 18-20 р.

Спосіб приготування

Желатин залити молоком (100 г) і залишити на 10 хвилин, щоб він набух.

Яйця та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця з крохмалем та невеликою кількістю молока. Коли маса стане повністю однорідною, додати кількість молока, що залишилася (всього в крем 500 г молока).

Приготування мусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, заварити крем протягом 30-60 секунд, зняти з вогню.

Приготування мусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набряклий желатин прогріти до температури близько 60 °С, ні в якому разі не кип'ятити, інакше він втратить свої властивості.

Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебити сир, додати крем та желатин, перебити до повної однорідності.

Маса у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити у форму, накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.

Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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