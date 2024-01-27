Низькокалорійний десерт - відео рецепт

Ніжний десерт без цукру, борошна та масла — всього 100 калорій на 100 г
Простий та смачний десерт без випічки. Якщо ви хочете приготувати корисний та смачний перекус, то це ідеальний варіант.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир 600 г (можна брати будь-якої жирності);
- яйце 2 шт.;
- мед 100 г (десерт виходить несолодким, можна збільшити до 150-200 г);
- ванілін на кінчику ножа;
- крохмаль 40 г;
- молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатину);
- желатин 18-20 р.
Спосіб приготування
Желатин залити молоком (100 г) і залишити на 10 хвилин, щоб він набух.
Змішати яйця з крохмалем та невеликою кількістю молока. Коли маса стане повністю однорідною, додати кількість молока, що залишилася (всього в крем 500 г молока).
Варити на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, заварити крем протягом 30-60 секунд, зняти з вогню.
Набряклий желатин прогріти до температури близько 60 °С, ні в якому разі не кип'ятити, інакше він втратить свої властивості.
Блендером перебити сир, додати крем та желатин, перебити до повної однорідності.
Залити у форму, накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.
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