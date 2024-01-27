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Ніжний десерт без цукру, борошна та масла — всього 100 калорій на 100 г

27 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Низькокалорійний десерт - відео рецепт
Десерт без цукру. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий та смачний десерт без випічки. Якщо ви хочете приготувати корисний та смачний перекус, то це ідеальний варіант.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир 600 г (можна брати будь-якої жирності);
  • яйце 2 шт.;
  • мед 100 г (десерт виходить несолодким, можна збільшити до 150-200 г);
  • ванілін на кінчику ножа;
  • крохмаль 40 г;
  • молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатину);
  • желатин 18-20 р.

Спосіб приготування

Желатин залити молоком (100 г) і залишити на 10 хвилин, щоб він набух.

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Яйця та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця з крохмалем та невеликою кількістю молока. Коли маса стане повністю однорідною, додати кількість молока, що залишилася (всього в крем 500 г молока).

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Приготування мусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, заварити крем протягом 30-60 секунд, зняти з вогню.

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Приготування мусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набряклий желатин прогріти до температури близько 60 °С, ні в якому разі не кип'ятити, інакше він втратить свої властивості.

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Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебити сир, додати крем та желатин, перебити до повної однорідності.

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Маса у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити у форму, накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.

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Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.

Також ми писали про давній медовик за рецептом бабусі.

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