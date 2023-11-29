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Незвичайний рецепт салату "шуба", який всі шукають до Нового року

29 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Оселедець під шубою у вигляді рулета — відео рецепт
Рулет з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже цікава варіація приготування салату "оселедець під шубою". Готується на складно, а навіть простіше за традиційний варіант шуби. Обов'язково спробуйте повторити. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • буряк 2 або 3 шт;
  • 5 яєць;
  • крем сир типу філадельфії 350 гр;
  • оселедець 1 шт;
  • йогурт 10% жирності 2 ст.л;
  • сіль та спеції за смаком;
  • зелень для прикраси. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати буряк та запекти його в духовці у фользі. Готувати протягом 35-40 хвилин при 180 градусах. 

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Буряк у фользі. Фото: YouTube @prostirecepti

В тарілку розбиваємо 5 курячих яєць кімнатної температури та додаємо трохи солі. Міксером вбиваємо до повітряної піни. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Буряк дістаємо, даємо трохи охолонути. Далі його потрібно подрібнити за допомогою блендера до рідкого стану. 

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Подрібнений буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Подрібнений буряк додаємо до яєць, збиваємо. Потім додаємо 50 мл. рідких вершків, ще раз збиваємо. 

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Яйця та буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Беремо деко, виливаємо бурякову суміш та випікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах. 

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Крем сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно приготувати начинку. Для цього беремо 300-350 грамів крем сиру і дві столові ложки йогурту. Все добре збити блендером. 

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Крем сир та оселедець. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо наш буряковий корж, перевертаємо його на зворотній бік. Тепер потрібно нарізати оселедець на дрібні кубики. 

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Рулет з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti

На корж викладаємо крем та шматочки оселедця.  Тепер потрібно все загорнути в рулет . Накриваємо пергаментом та відправляємо в холодильник трохи настоятися. 

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Рулет з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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