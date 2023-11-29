Оселедець під шубою у вигляді рулета — відео рецепт

Рулет з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti

Це дуже цікава варіація приготування салату "оселедець під шубою". Готується на складно, а навіть простіше за традиційний варіант шуби. Обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк 2 або 3 шт;

5 яєць;

крем сир типу філадельфії 350 гр;

оселедець 1 шт;

йогурт 10% жирності 2 ст.л;

сіль та спеції за смаком;

зелень для прикраси.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати буряк та запекти його в духовці у фользі. Готувати протягом 35-40 хвилин при 180 градусах.

Буряк у фользі. Фото: YouTube @prostirecepti

В тарілку розбиваємо 5 курячих яєць кімнатної температури та додаємо трохи солі. Міксером вбиваємо до повітряної піни.

Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Буряк дістаємо, даємо трохи охолонути. Далі його потрібно подрібнити за допомогою блендера до рідкого стану.

Подрібнений буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Подрібнений буряк додаємо до яєць, збиваємо. Потім додаємо 50 мл. рідких вершків, ще раз збиваємо.

Яйця та буряк. Фото: YouTube @prostirecepti

Беремо деко, виливаємо бурякову суміш та випікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах.

Крем сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно приготувати начинку. Для цього беремо 300-350 грамів крем сиру і дві столові ложки йогурту. Все добре збити блендером.

Крем сир та оселедець. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо наш буряковий корж, перевертаємо його на зворотній бік. Тепер потрібно нарізати оселедець на дрібні кубики.

Рулет з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti

На корж викладаємо крем та шматочки оселедця. Тепер потрібно все загорнути в рулет . Накриваємо пергаментом та відправляємо в холодильник трохи настоятися.

Рулет з оселедцем. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Є ще бюджетний рецепт корисного та смачного салату з буряка.

Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.