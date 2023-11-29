Оселедець під шубою у вигляді рулета — відео рецепт

Незвичайний рецепт салату "шуба", який всі шукають до Нового року
Це дуже цікава варіація приготування салату "оселедець під шубою". Готується на складно, а навіть простіше за традиційний варіант шуби. Обов'язково спробуйте повторити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- буряк 2 або 3 шт;
- 5 яєць;
- крем сир типу філадельфії 350 гр;
- оселедець 1 шт;
- йогурт 10% жирності 2 ст.л;
- сіль та спеції за смаком;
- зелень для прикраси.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати буряк та запекти його в духовці у фользі. Готувати протягом 35-40 хвилин при 180 градусах.
В тарілку розбиваємо 5 курячих яєць кімнатної температури та додаємо трохи солі. Міксером вбиваємо до повітряної піни.
Буряк дістаємо, даємо трохи охолонути. Далі його потрібно подрібнити за допомогою блендера до рідкого стану.
Подрібнений буряк додаємо до яєць, збиваємо. Потім додаємо 50 мл. рідких вершків, ще раз збиваємо.
Беремо деко, виливаємо бурякову суміш та випікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах.
Далі потрібно приготувати начинку. Для цього беремо 300-350 грамів крем сиру і дві столові ложки йогурту. Все добре збити блендером.
Дістаємо наш буряковий корж, перевертаємо його на зворотній бік. Тепер потрібно нарізати оселедець на дрібні кубики.
На корж викладаємо крем та шматочки оселедця. Тепер потрібно все загорнути в рулет . Накриваємо пергаментом та відправляємо в холодильник трохи настоятися.
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