Як приготувати торт баунті — швидкий фото та відео рецепт

Нереально смачний рецепт торта Баунті — тане в роті
Рецепт торта "Баунті". Він виходить дуже смачним, ніжним та просоченим. Нагадує цукерки Баунті з кокосовою начинкою, але ще смачніше. Кокосова начинка дуже соковита, не надто солодка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для випікання 20 см;
- яйця великі 3 шт.;
- сіль;
- цукор 100 г;
- борошно 80 г;
- какао 30 г;
- молоко 50 г;
- олія 30 г;
- розпушувач ½ ч.л.
Для просочування:
- вершки або молоко для просочування 4-6 ст.
Для кокосової начинки:
- кокосова стружка 200 г;
- цукор 90 г;
- ванільний цукор 10 г;
- молоко 400 г;
- манна крупа 2 ст.л;
- вершкове масло|мастило| 90 г.
Для шоколадної глазурі:
- молочний шоколад 80 г;
- вершки 50 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром та щіпкою солі до дуже пишної світлої маси. Це триватиме близько 10 хвилин.
Якщо провести віночком, слід має залишатися видимим 1-2 секунди.
Влити рослинну олію та молоко. Змішати борошно, какао та розпушувач. Просіяти.
Додати сухі інгредієнти у 3 підходи, акуратно перемішуючи тісто, намагаючись зберегти його легкість. Вилити тісто у форму, випікати приблизно 30 хвилин за температури 180 °C.
Перевірити готовність бісквіту за допомогою дерев'яної шпажки. Дати повністю охолонути.
Змішати кокосову стружку, цукор, ванільний цукор, манну крупу та молоко. Варити до загусання. Додати вершкове масло. Дати начинці охолонути до кімнатної температури.
Розрізати бісквіт навпіл. Просочити коржі вершками чи молоком. Викласти у форму один корж, зверху начинку, накрити другим коржем. Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник на 6-8 годин.
Нагріти вершки, додати шоколад, дати шоколаду розтанути.
Полити торт глазур'ю та поставити в холодильник на 15-20 хвилин, щоб шоколадна глазур застигла.
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