Як приготувати торт баунті — швидкий фото та відео рецепт

Торт "Баунті". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт торта "Баунті". Він виходить дуже смачним, ніжним та просоченим. Нагадує цукерки Баунті з кокосовою начинкою, але ще смачніше. Кокосова начинка дуже соковита, не надто солодка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

діаметр форми для випікання 20 см;

яйця великі 3 шт.;

сіль;

цукор 100 г;

борошно 80 г;

какао 30 г;

молоко 50 г;

олія 30 г;

розпушувач ½ ч.л.

Для просочування:

вершки або молоко для просочування 4-6 ст.

Для кокосової начинки:

кокосова стружка 200 г;

цукор 90 г;

ванільний цукор 10 г;

молоко 400 г;

манна крупа 2 ст.л;

вершкове масло|мастило| 90 г.

Для шоколадної глазурі:

молочний шоколад 80 г;

вершки 50 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та щіпкою солі до дуже пишної світлої маси. Це триватиме близько 10 хвилин.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо провести віночком, слід має залишатися видимим 1-2 секунди.

Збиті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити рослинну олію та молоко. Змішати борошно, какао та розпушувач. Просіяти.

Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сухі інгредієнти у 3 підходи, акуратно перемішуючи тісто, намагаючись зберегти його легкість. Вилити тісто у форму, випікати приблизно 30 хвилин за температури 180 °C.

Тісто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевірити готовність бісквіту за допомогою дерев'яної шпажки. Дати повністю охолонути.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати кокосову стружку, цукор, ванільний цукор, манну крупу та молоко. Варити до загусання. Додати вершкове масло. Дати начинці охолонути до кімнатної температури.

Просочений корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрізати бісквіт навпіл. Просочити коржі вершками чи молоком. Викласти у форму один корж, зверху начинку, накрити другим коржем. Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник на 6-8 годин.

Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти вершки, додати шоколад, дати шоколаду розтанути.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полити торт глазур'ю та поставити в холодильник на 15-20 хвилин, щоб шоколадна глазур застигла.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальний рецепт крем для будь-якого торта.

Ще писали про рецепт класичного бісквіту, перевіреного роками — всього три інгредієнти.

Також ми писали про рецепт ароматного торта "Червоний оксамит" до Дня Св. Валентина.