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Нереально смачний рецепт торта Баунті — тане в роті

16 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт баунті — швидкий фото та відео рецепт
Торт "Баунті". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт торта "Баунті". Він виходить дуже смачним, ніжним та просоченим. Нагадує цукерки Баунті з кокосовою начинкою, але ще смачніше. Кокосова начинка дуже соковита, не надто солодка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • діаметр форми для випікання 20 см;
  • яйця великі 3 шт.;
  • сіль;
  • цукор 100 г;
  • борошно 80 г;
  • какао 30 г;
  • молоко 50 г;
  • олія 30 г;
  • розпушувач ½ ч.л.

Для просочування:

  • вершки або молоко для просочування 4-6 ст.

Для кокосової начинки:

  • кокосова стружка 200 г;
  • цукор 90 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • молоко 400 г;
  • манна крупа 2 ст.л;
  • вершкове масло|мастило| 90 г.

Для шоколадної глазурі:

  • молочний шоколад 80 г;
  • вершки 50 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та щіпкою солі до дуже пишної світлої маси. Це триватиме близько 10 хвилин.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо провести віночком, слід має залишатися видимим 1-2 секунди.

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Збиті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити рослинну олію та молоко. Змішати борошно, какао та розпушувач. Просіяти.

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Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сухі інгредієнти у 3 підходи, акуратно перемішуючи тісто, намагаючись зберегти його легкість. Вилити тісто у форму, випікати приблизно 30 хвилин за температури 180 °C.

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Тісто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевірити готовність бісквіту за допомогою дерев'яної шпажки. Дати повністю охолонути.

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Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати кокосову стружку, цукор, ванільний цукор, манну крупу та молоко. Варити до загусання. Додати вершкове масло. Дати начинці охолонути до кімнатної температури.

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Просочений корж. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрізати бісквіт навпіл. Просочити коржі вершками чи молоком. Викласти у форму один корж, зверху начинку, накрити другим коржем. Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник на 6-8 годин.

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Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти вершки, додати шоколад, дати шоколаду розтанути.

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Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Полити торт глазур'ю та поставити в холодильник на 15-20 хвилин, щоб шоколадна глазур застигла.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальний рецепт крем для будь-якого торта.

Ще писали про рецепт класичного бісквіту, перевіреного роками — всього три інгредієнти.

Також ми писали про рецепт ароматного торта "Червоний оксамит" до Дня Св. Валентина.

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