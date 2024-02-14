Дуже смачні котлети з овочами в духовці — відео і фото рецепт

Нереально смачний рецепт люля-кебабу по-домашньому в духовці
Рецепт люля-кебабу по-домашньому у духовці. Простий, смачний та спосіб приготування. Нереально смачна страва з фаршу з овочами, обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 1 кг;
- картопля 3 шт;
- цибуля 3 шт;
- морква 1 шт;
- часник 3 зубчики;
- вершкове масло (невеликий шматочок);
- перець 1 шт.;
- коріандр 1 ч. л;
- сіль 1,5 ч.л. або до смаку;
- чорний мелений перець 1 ч. л;
- кінза (невеликий пучок);
- яйце 1 шт.
Щоб замаринувати цибулю:
- цибуля біла 0,5 шт;
- кінза;
- цукор 0,5 ч. л;
- оцет 1 год.
- олія 1 ч.л;
- сіль.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на вершковому маслі.
Подрібнити часник. Натерти моркву та картоплю на великій тертці. Нарізати кінзу та перець.
Додати всі овочі до фаршу. Додати сіль, коріандр, чорний мелений перець та яйце.
Розділити фарш на 8 частин та сформувати великі котлети.
Вистелити деко пергаментом і змастити його олією.
Випікати котлети приблизно 40 хвилин при 180°C.
Щоб замаринувати цибулю: тонко нарізати цибулю та кінзу. Додати оцет, цукор, сіль та олію. Добре перетерти та залишити на 15-20 хвилин.
Подавати люля-кебаб з лавашем, маринованою цибулею та помідорами.
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