Дуже смачні котлети з овочами в духовці — відео і фото рецепт

Люля-кебаба по-домашньому. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт люля-кебабу по-домашньому у духовці. Простий, смачний та спосіб приготування. Нереально смачна страва з фаршу з овочами, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш 1 кг;

картопля 3 шт;

цибуля 3 шт;

морква 1 шт;

часник 3 зубчики;

вершкове масло (невеликий шматочок);

перець 1 шт.;

коріандр 1 ч. л;

сіль 1,5 ч.л. або до смаку;

чорний мелений перець 1 ч. л;

кінза (невеликий пучок);

яйце 1 шт.

Щоб замаринувати цибулю:

цибуля біла 0,5 шт;

кінза;

цукор 0,5 ч. л;

оцет 1 год.

олія 1 ч.л;

сіль.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на вершковому маслі.

Цибуля на столі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник. Натерти моркву та картоплю на великій тертці. Нарізати кінзу та перець.

Терта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати всі овочі до фаршу. Додати сіль, коріандр, чорний мелений перець та яйце.

Фарш з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити фарш на 8 частин та сформувати великі котлети.

Фарш з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити деко пергаментом і змастити його олією.

Фарш з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати котлети приблизно 40 хвилин при 180°C.

Приготування люля-кебабу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб замаринувати цибулю: тонко нарізати цибулю та кінзу. Додати оцет, цукор, сіль та олію. Добре перетерти та залишити на 15-20 хвилин.

Приготування люля-кебабу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати люля-кебаб з лавашем, маринованою цибулею та помідорами.

Готовий люля-кебаб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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