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Нереально смачний рецепт люля-кебабу по-домашньому в духовці

14 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні котлети з овочами в духовці — відео і фото рецепт
Люля-кебаба по-домашньому. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт люля-кебабу по-домашньому у духовці. Простий, смачний та спосіб приготування. Нереально смачна страва з фаршу з овочами, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш 1 кг;
  • картопля 3 шт;
  • цибуля 3 шт;
  • морква 1 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • вершкове масло (невеликий шматочок);
  • перець 1 шт.;
  • коріандр 1 ч. л;
  • сіль 1,5 ч.л. або до смаку;
  • чорний мелений перець 1 ч. л;
  • кінза (невеликий пучок);
  • яйце 1 шт.

Щоб замаринувати цибулю:

  • цибуля біла 0,5 шт;
  • кінза;
  • цукор 0,5 ч. л;
  • оцет 1 год.
  • олія 1 ч.л;
  • сіль.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю та обсмажити на вершковому маслі.

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Цибуля на столі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник. Натерти моркву та картоплю на великій тертці. Нарізати кінзу та перець.

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Терта морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати всі овочі до фаршу. Додати сіль, коріандр, чорний мелений перець та яйце.

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Фарш з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розділити фарш на 8 частин та сформувати великі котлети.

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Фарш з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити деко пергаментом і змастити його олією.

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Фарш з овочами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати котлети приблизно 40 хвилин при 180°C.

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Приготування люля-кебабу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб замаринувати цибулю: тонко нарізати цибулю та кінзу. Додати оцет, цукор, сіль та олію. Добре перетерти та залишити на 15-20 хвилин.

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Приготування люля-кебабу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати люля-кебаб з лавашем, маринованою цибулею та помідорами.

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Готовий люля-кебаб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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лайфхаки
м'ясо
кухня
котлети
м'ясний фарш
люля-кебаб

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