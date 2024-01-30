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Неймовірний низькокалорійний десерт із сиру та йогурту за 10 хвилин

30 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний десерт з йогуртом — відео рецепт
Десерт із сиру та йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачного сирно-йогуртового десерту без випікання. Легкий, ніжний, зовсім нежирний десерт із корисних продуктів — сиру, йогурту та ягід. Замість полуниці можна додати будь-які ягоди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 400 г (у цьому рецепті сир жирністю 9%);
  • йогурт густий — 400 г (у цьому рецепті йогурт жирністю 2,5%);
  • цукрова пудра — 90-120 г (регулюйте до смаку);
  • ванільний цукор — 15 г;
  • желатин швидкорозчинний — 15 г + 75 г води;
  • полуниця чи інші ягоди — 150 г.

Для полуничного соусу:

  • полуниця — 150 г;
  • цукор чи цукрова пудра.

Спосіб приготування

Подрібнити сир блендером до однорідного стану. Додати йогурт, цукрову пудру знову подрібнити блендером до однорідності.

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Желатин залити холодною водою, дати йому набрякнути. Розтопити на водяній лазні.

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Желатин у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати желатин до сирно-йогуртової маси. Збити масу 2-3 хвилини.

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Желатин і кисломолочний сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати дрібно нарізану полуницю. Акуратно перемішати.

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Шматочки полуниці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти у форму. Якщо форма не силіконова, її потрібно попередньо вистелити харчовою плівкою, щоб потім зручно дістати десерт з форми.

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Маса з кисломолочного сиру та йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.

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Полуниця з цукром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для полуничного соусу подрібнити полуницю з цукром (цукровою пудрою) за допомогою блендера.

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Десерт із полуницею. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий десерт дістати з форми, прикрасити полуницею та м'ятою.

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — лише 100 калорій на 100 г.

Ще ми писали про найпростіший рецепт легендарного львівського сирника.

Також ми писали про давній медовик за рецептом бабусі.

рецепти
лайфхаки
десерт
кисломолочний сир
йогурт

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