Корисний десерт з йогуртом — відео рецепт

Неймовірний низькокалорійний десерт із сиру та йогурту за 10 хвилин
Це рецепт дуже смачного сирно-йогуртового десерту без випікання. Легкий, ніжний, зовсім нежирний десерт із корисних продуктів — сиру, йогурту та ягід. Замість полуниці можна додати будь-які ягоди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 400 г (у цьому рецепті сир жирністю 9%);
- йогурт густий — 400 г (у цьому рецепті йогурт жирністю 2,5%);
- цукрова пудра — 90-120 г (регулюйте до смаку);
- ванільний цукор — 15 г;
- желатин швидкорозчинний — 15 г + 75 г води;
- полуниця чи інші ягоди — 150 г.
Для полуничного соусу:
- полуниця — 150 г;
- цукор чи цукрова пудра.
Спосіб приготування
Подрібнити сир блендером до однорідного стану. Додати йогурт, цукрову пудру знову подрібнити блендером до однорідності.
Желатин залити холодною водою, дати йому набрякнути. Розтопити на водяній лазні.
Додати желатин до сирно-йогуртової маси. Збити масу 2-3 хвилини.
Додати дрібно нарізану полуницю. Акуратно перемішати.
Перекласти у форму. Якщо форма не силіконова, її потрібно попередньо вистелити харчовою плівкою, щоб потім зручно дістати десерт з форми.
Поставити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.
Для полуничного соусу подрібнити полуницю з цукром (цукровою пудрою) за допомогою блендера.
Готовий десерт дістати з форми, прикрасити полуницею та м'ятою.
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