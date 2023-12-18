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Не рецепт, а золото — мариновані печериці за 10 хвилин

18 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт закуски з грибів — відео
Мариновані печериці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже вдалий спосіб маринування печериць. Гриби за цим рецептом виходять неймовірно смачними. За цим методом також можна замаринувати гливи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • печериці 1 кг;
  • сіль 1 ст.л;
  • цукор 2 ст.
  • оцет яблучний 6% 6 ст.
  • олія 4 ст.л;
  • лавровий лист 3 шт;
  • чорний перець 10 горошин.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати маринад. Для цього у воду кладемо сіль, цукор, спеції, часник і доводимо до кипіння.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додаємо олію та оцет, все ретельно перемішати.

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Нарізаний часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати гриби та варити протягом 10 хвилин.

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Гриби у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Гриби необхідно поставити в холодильник на пару годин, найкраще, щоб вони постояли добу.

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Гриби у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такі гриби можна використовувати як окрему закуску або для приготування салатів.

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Готові гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

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