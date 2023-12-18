Ідеальний рецепт закуски з грибів — відео

Не рецепт, а золото — мариновані печериці за 10 хвилин
Дуже вдалий спосіб маринування печериць. Гриби за цим рецептом виходять неймовірно смачними. За цим методом також можна замаринувати гливи.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- печериці 1 кг;
- сіль 1 ст.л;
- цукор 2 ст.
- оцет яблучний 6% 6 ст.
- олія 4 ст.л;
- лавровий лист 3 шт;
- чорний перець 10 горошин.
Спосіб приготування
Спершу необхідно приготувати маринад. Для цього у воду кладемо сіль, цукор, спеції, часник і доводимо до кипіння.
Потім додаємо олію та оцет, все ретельно перемішати.
Додати гриби та варити протягом 10 хвилин.
Гриби необхідно поставити в холодильник на пару годин, найкраще, щоб вони постояли добу.
Такі гриби можна використовувати як окрему закуску або для приготування салатів.
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