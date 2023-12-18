Ідеальний рецепт закуски з грибів — відео

Мариновані печериці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже вдалий спосіб маринування печериць. Гриби за цим рецептом виходять неймовірно смачними. За цим методом також можна замаринувати гливи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

печериці 1 кг;

сіль 1 ст.л;

цукор 2 ст.

оцет яблучний 6% 6 ст.

олія 4 ст.л;

лавровий лист 3 шт;

чорний перець 10 горошин.

Спосіб приготування

Спершу необхідно приготувати маринад. Для цього у воду кладемо сіль, цукор, спеції, часник і доводимо до кипіння.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додаємо олію та оцет, все ретельно перемішати.

Нарізаний часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати гриби та варити протягом 10 хвилин.

Гриби у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Гриби необхідно поставити в холодильник на пару годин, найкраще, щоб вони постояли добу.

Гриби у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такі гриби можна використовувати як окрему закуску або для приготування салатів.

Готові гриби. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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