Смачний та простий салат на Новий рік — відео рецепт

Найсмачніший салат на Новий рік 2024 з найпростіших продуктів за п'ять хвилин
Найсмачніший салат на Новий рік 2024. Він готується з найпростіших продуктів, а займає це всього п'ять хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 200 г. рису;
- 2 склянки води;
- пучок ріпчастої цибулі;
- 1 огірок;
- 3 яйця;
- тунець консервований 160 г;
- 2 ст.л майонезу;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Спочтку потрiбно промити рис та зварити його до готовності. Готовий рис потрібно охолодити та перекласти в салатник.
Тепер потрібно нарізати зелену цибулю, додати її до рису.
Огірок потрібно почистити та нарізати тонкими пластинками, а потім кубиком.
Потім потрібно нарізати три варених яйця. Додати до салатника.
Далі нам знадобиться консервований тунець, зайву рідини злити та додати до всіх інгредієнтів.
Заправляємо салат майонезом і можно подавати до столу.
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