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Найсмачніший салат на Новий рік 2024 з найпростіших продуктів за п'ять хвилин

10 грудня 2023 08:30
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Смачний та простий салат на Новий рік — відео рецепт
Салат на Новий рік. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найсмачніший салат на Новий рік 2024. Він готується з найпростіших продуктів, а займає це всього п'ять хвилин. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • 200 г. рису;
  • 2 склянки води;
  • пучок ріпчастої цибулі;
  • 1 огірок;
  • 3 яйця;
  • тунець консервований 160 г;
  • 2 ст.л майонезу;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування 

Спочтку потрiбно промити рис та зварити його до готовності. Готовий рис потрібно охолодити та перекласти в салатник. 

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Рис в каструлі. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно нарізати зелену цибулю, додати її до рису. 

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Нарізані огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Огірок потрібно почистити та нарізати тонкими пластинками, а потім кубиком. 

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно нарізати три варених яйця. Додати до салатника. 

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Варені яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нам знадобиться консервований тунець, зайву рідини злити та додати до всіх інгредієнтів. 

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Приготування салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Заправляємо салат майонезом і можно подавати до столу. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.

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