Смачний та простий салат на Новий рік — відео рецепт

Салат на Новий рік. Фото: Freepik

Найсмачніший салат на Новий рік 2024. Він готується з найпростіших продуктів, а займає це всього п'ять хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

200 г. рису;

2 склянки води;

пучок ріпчастої цибулі;

1 огірок;

3 яйця;

тунець консервований 160 г;

2 ст.л майонезу;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочтку потрiбно промити рис та зварити його до готовності. Готовий рис потрібно охолодити та перекласти в салатник.

Рис в каструлі. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно нарізати зелену цибулю, додати її до рису.

Нарізані огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Огірок потрібно почистити та нарізати тонкими пластинками, а потім кубиком.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно нарізати три варених яйця. Додати до салатника.

Варені яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нам знадобиться консервований тунець, зайву рідини злити та додати до всіх інгредієнтів.

Приготування салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Заправляємо салат майонезом і можно подавати до столу.

Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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