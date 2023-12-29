Така качка вийде у всіх соковитою — відео рецепт

Запечена качка. Фото: YouTube @klopotenko

Рецепт соковитої і ніжної запеченої качки в рукаві від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенко, яка просто тане у роті. Здивуйте себе і своїх рідних цікавим поєднанням винограду і качки, просто приготуйте і побачите, як це смачно. Ця страва може стати головною зіркою на вашому святковому столі на Новий рік.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

качка 1 шт (2,2 кг);

рукав для запікання;

кориця 1/2 ч.л;

часник 1 гол;

цибуля 2 шт;

виноград червоний 250 г;

картопля кругла 9 шт;

олія 1 ст.л;

сіль.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати на 3-4 частини та підготувати червоний виноград.

Скибочки цибулі. Фото: YouTube @klopotenko

Качку натерти сіллю з усіх боків. Потім натерти корицею.

Качка ті сіль. Фото: YouTube @klopotenko

Також нам знадобиться картопля, яку потрібно трохи обсмажити на пательні.

Смажена картопля. Фото: YouTube @klopotenko

Всередину качки складаємо виноград та цибулю.

Качка та картопля. Фото: YouTube @klopotenko

Кладемо у рукав для запікання картоплю, а не неї качку.

Качка в рукаві. Фото: YouTube @klopotenko

Запікати при температурі 180°С протягом 2,5 годин.

Запечена качка. Фото: YouTube @klopotenko

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