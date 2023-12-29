Така качка вийде у всіх соковитою — відео рецепт

Найсмачніший рецепт качки в рукаві до святкового столу від Клопотенка
Рецепт соковитої і ніжної запеченої качки в рукаві від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенко, яка просто тане у роті. Здивуйте себе і своїх рідних цікавим поєднанням винограду і качки, просто приготуйте і побачите, як це смачно. Ця страва може стати головною зіркою на вашому святковому столі на Новий рік.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- качка 1 шт (2,2 кг);
- рукав для запікання;
- кориця 1/2 ч.л;
- часник 1 гол;
- цибуля 2 шт;
- виноград червоний 250 г;
- картопля кругла 9 шт;
- олія 1 ст.л;
- сіль.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати на 3-4 частини та підготувати червоний виноград.
Качку натерти сіллю з усіх боків. Потім натерти корицею.
Також нам знадобиться картопля, яку потрібно трохи обсмажити на пательні.
Всередину качки складаємо виноград та цибулю.
Кладемо у рукав для запікання картоплю, а не неї качку.
Запікати при температурі 180°С протягом 2,5 годин.
Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.
А ще ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.
Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.
Читайте Новини.LIVE!