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Найсмачніший рецепт качки в рукаві до святкового столу від Клопотенка

29 грудня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Така качка вийде у всіх соковитою — відео рецепт
Запечена качка. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт соковитої і ніжної запеченої качки в рукаві від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенко, яка просто тане у роті. Здивуйте себе і своїх рідних цікавим поєднанням винограду і качки, просто приготуйте і побачите, як це смачно. Ця страва може стати головною зіркою на вашому святковому столі на Новий рік. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • качка 1 шт (2,2 кг);
  • рукав для запікання;
  • кориця 1/2 ч.л;
  • часник 1 гол;
  • цибуля 2 шт;
  • виноград червоний 250 г;
  • картопля кругла 9 шт;
  • олія 1 ст.л;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Цибулю нарізати на 3-4 частини та підготувати червоний виноград. 

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Скибочки цибулі. Фото: YouTube @klopotenko

Качку натерти сіллю з усіх боків. Потім натерти корицею. 

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Качка ті сіль. Фото: YouTube @klopotenko

Також нам знадобиться картопля, яку потрібно трохи обсмажити на пательні. 

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Смажена картопля. Фото: YouTube @klopotenko

Всередину качки складаємо виноград та цибулю. 

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Качка та картопля. Фото: YouTube @klopotenko

Кладемо у рукав для запікання картоплю, а не неї качку. 

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Качка в рукаві. Фото: YouTube @klopotenko

Запікати при температурі 180°С протягом 2,5 годин. 

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Запечена качка. Фото: YouTube @klopotenko

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