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Найсмачніша тушкована капуста з томатною пастою та сметаною від сільської господині

11 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт тушкованої капусти — відео
Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це класичний рецепт тушкованої капусти, який сподобається всім. Готується дуже просто та швидко. Така капуста гарно підійде в якості гарніру чи окремої страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1,5 кг;
  • морква 2 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • томатна паста 1 ст. л;
  • сметана 150 мл;
  • сіль та перець за смаком;
  • олія для тушкування. 

Спосіб приготування

Для цього рецепта нам знадобиться капуста, морква та цибуля. 

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Капуста, морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Капусту потрібно нашаткувати або нарізати, моркву натерти, цибулю дрібно нарізати. 

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Капуста, морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Цибулю обсмажити кілька хвилин, потім додати моркву, все ретельно перемішати. 

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Смажена морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Ще через кілька хвилин додаємо капусту, все ретельно перемішати. 

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Капуста на пательні. Фото: YouTube @hospodynya

Протушкувати 5-10 хвилин, додати сіль та спеції. 

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Томатна паста та сметана. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додати суміш з томатної пасти та сметани. Все ретельно перемішати. 

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Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Тушкувати ще протягом кількох хвилин і знімаємо з вогня. 

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Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Ще ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

їжа
рецепти
лайфхаки
капуста
тушкована капуста

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