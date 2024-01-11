Ідеальний рецепт тушкованої капусти — відео

Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Це класичний рецепт тушкованої капусти, який сподобається всім. Готується дуже просто та швидко. Така капуста гарно підійде в якості гарніру чи окремої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

капуста 1,5 кг;

морква 2 шт;

цибуля 2 шт;

томатна паста 1 ст. л;

сметана 150 мл;

сіль та перець за смаком;

олія для тушкування.

Спосіб приготування

Для цього рецепта нам знадобиться капуста, морква та цибуля.

Капуста, морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Капусту потрібно нашаткувати або нарізати, моркву натерти, цибулю дрібно нарізати.

Капуста, морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Цибулю обсмажити кілька хвилин, потім додати моркву, все ретельно перемішати.

Смажена морква та цибуля. Фото: YouTube @hospodynya

Ще через кілька хвилин додаємо капусту, все ретельно перемішати.

Капуста на пательні. Фото: YouTube @hospodynya

Протушкувати 5-10 хвилин, додати сіль та спеції.

Томатна паста та сметана. Фото: YouTube @hospodynya

Потім додати суміш з томатної пасти та сметани. Все ретельно перемішати.

Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

Тушкувати ще протягом кількох хвилин і знімаємо з вогня.

Тушкована капуста. Фото: YouTube @hospodynya

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