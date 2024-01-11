Ідеальний рецепт тушкованої капусти — відео

Найсмачніша тушкована капуста з томатною пастою та сметаною від сільської господині
Це класичний рецепт тушкованої капусти, який сподобається всім. Готується дуже просто та швидко. Така капуста гарно підійде в якості гарніру чи окремої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- капуста 1,5 кг;
- морква 2 шт;
- цибуля 2 шт;
- томатна паста 1 ст. л;
- сметана 150 мл;
- сіль та перець за смаком;
- олія для тушкування.
Спосіб приготування
Для цього рецепта нам знадобиться капуста, морква та цибуля.
Капусту потрібно нашаткувати або нарізати, моркву натерти, цибулю дрібно нарізати.
Цибулю обсмажити кілька хвилин, потім додати моркву, все ретельно перемішати.
Ще через кілька хвилин додаємо капусту, все ретельно перемішати.
Протушкувати 5-10 хвилин, додати сіль та спеції.
Потім додати суміш з томатної пасти та сметани. Все ретельно перемішати.
Тушкувати ще протягом кількох хвилин і знімаємо з вогня.
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