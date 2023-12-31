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Найсмачніша гаряча страва з курячого філе на святковий стіл

31 грудня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Новорічна страва з курячого філе — відео рецепт
Курячі рулетики. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт найсмачнішої гарячої страви з курячого філе на святковий стіл. Обов'язково збережіть це рецепт, він вас тучно здивує своїм приголомшливим смаком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • 3 курячі грудки;
  • сіль та чорний перец;
  • паприка солодка;
  • 1 цибулина;
  • рослинна олія;
  • морква;
  • 6-7 грибів;
  • сир 100 г;
  • 2 зубчики часнику;
  • 4 столові ложки простого білого йогурту;
  • 1 яйце. 

Спосіб приготування 

Беремо три курячих філе та розрізаємо на однакові шматочки. Зверху накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Долаємо сіль та спеції з обох боків. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нарізати одну цибулю на дрібні кубики, її потрібно обсмажити. 

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Смажені гриби. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо натерту моркву, все ретельно перемішати. 

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Начинка для рулетиків. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно дрібно нарізати гриби та додати до цибулі та моркви, все разом обсмажити. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Також потрібно натерти сир, одну частину сиру додаємо до грибів та цибулі. Щє додаємо подрібнений часник, сіль з перцем та класичний йогурт. Все ретельно перемішати. 

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Рулетики з курки. Фото: YouTube @prostirecepti

На скибочки філе кладемо начинку з грибів та робимо рулетики. Викладаємо їх у форму для запікання. 

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Рулети та сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Другу частину сиру перекладаємо в тарілку, додаємо одне куряче філе, кілька ложок йогурту, сіль та спеції. Цієї масою покриваємо курячі рулетики. 

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Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Відправляємо запікатися на 30-40 хвилин при 180°С. 

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Рулети з начинкою. Фото: YouTube @prostirecepti

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