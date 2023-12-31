Новорічна страва з курячого філе — відео рецепт

Найсмачніша гаряча страва з курячого філе на святковий стіл
Це рецепт найсмачнішої гарячої страви з курячого філе на святковий стіл. Обов'язково збережіть це рецепт, він вас тучно здивує своїм приголомшливим смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 3 курячі грудки;
- сіль та чорний перец;
- паприка солодка;
- 1 цибулина;
- рослинна олія;
- морква;
- 6-7 грибів;
- сир 100 г;
- 2 зубчики часнику;
- 4 столові ложки простого білого йогурту;
- 1 яйце.
Спосіб приготування
Беремо три курячих філе та розрізаємо на однакові шматочки. Зверху накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо.
Долаємо сіль та спеції з обох боків.
Далі нарізати одну цибулю на дрібні кубики, її потрібно обсмажити.
Потім додаємо натерту моркву, все ретельно перемішати.
Потім потрібно дрібно нарізати гриби та додати до цибулі та моркви, все разом обсмажити.
Також потрібно натерти сир, одну частину сиру додаємо до грибів та цибулі. Щє додаємо подрібнений часник, сіль з перцем та класичний йогурт. Все ретельно перемішати.
На скибочки філе кладемо начинку з грибів та робимо рулетики. Викладаємо їх у форму для запікання.
Другу частину сиру перекладаємо в тарілку, додаємо одне куряче філе, кілька ложок йогурту, сіль та спеції. Цієї масою покриваємо курячі рулетики.
Відправляємо запікатися на 30-40 хвилин при 180°С.
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