Новорічна страва з курячого філе — відео рецепт

Курячі рулетики. Фото: YouTube @prostirecepti

Це рецепт найсмачнішої гарячої страви з курячого філе на святковий стіл. Обов'язково збережіть це рецепт, він вас тучно здивує своїм приголомшливим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

3 курячі грудки;

сіль та чорний перец;

паприка солодка;

1 цибулина;

рослинна олія;

морква;

6-7 грибів;

сир 100 г;

2 зубчики часнику;

4 столові ложки простого білого йогурту;

1 яйце.

Спосіб приготування

Беремо три курячих філе та розрізаємо на однакові шматочки. Зверху накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо.

Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Долаємо сіль та спеції з обох боків.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі нарізати одну цибулю на дрібні кубики, її потрібно обсмажити.

Смажені гриби. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім додаємо натерту моркву, все ретельно перемішати.

Начинка для рулетиків. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно дрібно нарізати гриби та додати до цибулі та моркви, все разом обсмажити.

Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Також потрібно натерти сир, одну частину сиру додаємо до грибів та цибулі. Щє додаємо подрібнений часник, сіль з перцем та класичний йогурт. Все ретельно перемішати.

Рулетики з курки. Фото: YouTube @prostirecepti

На скибочки філе кладемо начинку з грибів та робимо рулетики. Викладаємо їх у форму для запікання.

Рулети та сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Другу частину сиру перекладаємо в тарілку, додаємо одне куряче філе, кілька ложок йогурту, сіль та спеції. Цієї масою покриваємо курячі рулетики.

Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Відправляємо запікатися на 30-40 хвилин при 180°С.

Рулети з начинкою. Фото: YouTube @prostirecepti

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