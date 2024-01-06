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Найшвидший спосіб, як засолити скумбрію або оселедець

6 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний розсіл для приготування скумбрії та оселедця — відео
Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом можна засолити кілька видів риби — скумбрію або оселедець. Виходить набагато смачніше, ніж із супермаркету. До того ж приготування такої риби бюджетне. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька

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Вам знадобиться: 

  • 2 тушки риби (оселедець або скумбрія);
  • 1,5 л холодної кип'яченої води;
  • 6 ст.л. солі;
  • 3 ст.л. цукру; 
  • спеції за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити рибу, відрізати голови та промити тушки під проточною водою.

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Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Складаємо рибу у високу 2-літрову банку (можна використати пластикову пляшку).

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Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Тепер потрібно приготувати розсіл. Для цього на 0,5 л холодної кип'яченої води (можна взяти сиру фільтровану воду) потрібно 2 ст.л. солі та 1 ст.л. цукру. 

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Приготування розсолу. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Залити розсолом рибу і прибирати банку в холодильник на три доби. 

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Риба в банці. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Через 72 години риба буде готова.

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Риба в розсолі. Фото: YouTube @pani_sosnytska

У такому розсолі риба може простояти в холоді не менше місяця.

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Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

А ще ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.

Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

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