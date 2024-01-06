Ідеальний розсіл для приготування скумбрії та оселедця — відео

Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

За цим рецептом можна засолити кілька видів риби — скумбрію або оселедець. Виходить набагато смачніше, ніж із супермаркету. До того ж приготування такої риби бюджетне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

2 тушки риби (оселедець або скумбрія);

1,5 л холодної кип'яченої води;

6 ст.л. солі;

3 ст.л. цукру;

спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити рибу, відрізати голови та промити тушки під проточною водою.

Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Складаємо рибу у високу 2-літрову банку (можна використати пластикову пляшку).

Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Тепер потрібно приготувати розсіл. Для цього на 0,5 л холодної кип'яченої води (можна взяти сиру фільтровану воду) потрібно 2 ст.л. солі та 1 ст.л. цукру.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Залити розсолом рибу і прибирати банку в холодильник на три доби.

Риба в банці. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Через 72 години риба буде готова.

Риба в розсолі. Фото: YouTube @pani_sosnytska

У такому розсолі риба може простояти в холоді не менше місяця.

Скумбрія та оселедець. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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