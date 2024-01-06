Ідеальний розсіл для приготування скумбрії та оселедця — відео

Найшвидший спосіб, як засолити скумбрію або оселедець
За цим рецептом можна засолити кілька видів риби — скумбрію або оселедець. Виходить набагато смачніше, ніж із супермаркету. До того ж приготування такої риби бюджетне.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- 2 тушки риби (оселедець або скумбрія);
- 1,5 л холодної кип'яченої води;
- 6 ст.л. солі;
- 3 ст.л. цукру;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити рибу, відрізати голови та промити тушки під проточною водою.
Складаємо рибу у високу 2-літрову банку (можна використати пластикову пляшку).
Тепер потрібно приготувати розсіл. Для цього на 0,5 л холодної кип'яченої води (можна взяти сиру фільтровану воду) потрібно 2 ст.л. солі та 1 ст.л. цукру.
Залити розсолом рибу і прибирати банку в холодильник на три доби.
Через 72 години риба буде готова.
У такому розсолі риба може простояти в холоді не менше місяця.
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