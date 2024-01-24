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Найшвидший рецепт картопляних дерунів

24 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт дерунів — відео
Картопляні деруни. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Існує безліч рецептів дерунів. Пропонуємо вам спосіб приготування за яким вони виходять дуже хрусткими, але соковитими. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • картопля (середня) 6 шт;
  • цибуля  1 шт;
  • сіль 1-1,5 ч.л;
  • яйця 1 шт;
  • борошно 1 ст. л;
  • перець мелений;
  • олія для смаження. 

Для соуса:

  • сметана 3 ст.л;
  • соєвий соус 1 ст.л;
  • часник 1 зубчик;
  • сіль;
  • мелений перець.

Спосіб приготування 

Картоплю натераємо на маленькій терці. 

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Картопля та терка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Цибулю теж натераємо. Додаємо сіль, яйце, борошно, мелений перець та все добре перемішуємо. 

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Картопля та борошно. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо сковорідку на середній вогонь і додаємо олію. 

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Деруни на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За допомогою ложки викладаємо майбутні деруни, смажимо з обох сторін до золотої скоринки. 

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Готові деруни. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Потім приготуємо соусу. Для цього до сметани додаємо соєвий соус,  видавлюємо часник,  солимо, перчимо та все перемішуємо. 

Раніше ми писали про ідеальний рецепт хрустких, але соковитих котлет

Також ми писали про польську автентичну страву — "картопляний лежень". 

Ще ми писали про рецепт вареників із картоплею з ідеальним тістом. 

їжа
рецепти
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Деруни
картопля

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