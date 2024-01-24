Вдалий рецепт дерунів — відео

Найшвидший рецепт картопляних дерунів
Існує безліч рецептів дерунів. Пропонуємо вам спосіб приготування за яким вони виходять дуже хрусткими, але соковитими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- картопля (середня) 6 шт;
- цибуля 1 шт;
- сіль 1-1,5 ч.л;
- яйця 1 шт;
- борошно 1 ст. л;
- перець мелений;
- олія для смаження.
Для соуса:
- сметана 3 ст.л;
- соєвий соус 1 ст.л;
- часник 1 зубчик;
- сіль;
- мелений перець.
Спосіб приготування
Картоплю натераємо на маленькій терці.
Цибулю теж натераємо. Додаємо сіль, яйце, борошно, мелений перець та все добре перемішуємо.
Ставимо сковорідку на середній вогонь і додаємо олію.
За допомогою ложки викладаємо майбутні деруни, смажимо з обох сторін до золотої скоринки.
Потім приготуємо соусу. Для цього до сметани додаємо соєвий соус, видавлюємо часник, солимо, перчимо та все перемішуємо.
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