Вдалий рецепт дерунів — відео

Картопляні деруни. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Існує безліч рецептів дерунів. Пропонуємо вам спосіб приготування за яким вони виходять дуже хрусткими, але соковитими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

картопля (середня) 6 шт;

цибуля 1 шт;

сіль 1-1,5 ч.л;

яйця 1 шт;

борошно 1 ст. л;

перець мелений;

олія для смаження.

Для соуса:

сметана 3 ст.л;

соєвий соус 1 ст.л;

часник 1 зубчик;

сіль;

мелений перець.

Спосіб приготування

Картоплю натераємо на маленькій терці.

Картопля та терка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Цибулю теж натераємо. Додаємо сіль, яйце, борошно, мелений перець та все добре перемішуємо.

Картопля та борошно. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо сковорідку на середній вогонь і додаємо олію.

Деруни на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За допомогою ложки викладаємо майбутні деруни, смажимо з обох сторін до золотої скоринки.

Готові деруни. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Потім приготуємо соусу. Для цього до сметани додаємо соєвий соус, видавлюємо часник, солимо, перчимо та все перемішуємо.

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