Торт наполеон за 15 хвилин — відео рецепт

Торт Наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe

Рецепт приготування торта лише за 15 хвилин. Це найшвидший і найсмачніший "наполеон", який вдасться повторити кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

молоко 1 літр;

цукор 200 г;

яйця 4 шт.;

борошно 60 г;

масло вершкове 60 г;

тісто листкове 600 г.

Спосіб приготування

Почнемо з приготування крему. Для цього нам знадобиться 4 курячі яйця, додати сіль і трохи збити.

Курячі яйця. Фото: YouTube @sweetliferecipe

До яєць додаємо борошно пшеничне, все ретельно перемішати.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставимо каструлю на вогонь, наливаємо молоко і тонким струменем, постійно помішуючи, додаємо яєчну суміш. Додаємо цукор, ванільний цукор і варимо на повільному вогні до загусання. Дуже важливо постійно помішувати.

Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Як тільки маса загуснула додаємо вершкове масло, все ретельно перемішати. Заварний крем готовий, його необхідно накрити харчовою плівкою та залишити для охолодження.

Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер потрібно нарізати смужки із листкового тіста. Запікати при 180° С 10-15 хвилин.

Смужки з тіста. Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі на смужки викладаємо крем та промазуємо.

Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

У такий спосіб збираємо торт і обмотуємо харчовою плівкою. Залишаємо для просочування в холодильнику.

Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі потрібно із листкового тіста нарізати крихти.

Крихта з тіста. Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Цими крихтами прикрашаємо торт.

Орнамент торта. Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Залишаємо торт для просочення і за кілька годин можна подавати.

Готовий торт. Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

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