Торт наполеон за 15 хвилин — відео рецепт

Найшвидший і найсмачніший рецепт торта "наполеон" за 15 хвилин
Рецепт приготування торта лише за 15 хвилин. Це найшвидший і найсмачніший "наполеон", який вдасться повторити кожному.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- молоко 1 літр;
- цукор 200 г;
- яйця 4 шт.;
- борошно 60 г;
- масло вершкове 60 г;
- тісто листкове 600 г.
Спосіб приготування
Почнемо з приготування крему. Для цього нам знадобиться 4 курячі яйця, додати сіль і трохи збити.
До яєць додаємо борошно пшеничне, все ретельно перемішати.
Ставимо каструлю на вогонь, наливаємо молоко і тонким струменем, постійно помішуючи, додаємо яєчну суміш. Додаємо цукор, ванільний цукор і варимо на повільному вогні до загусання. Дуже важливо постійно помішувати.
Як тільки маса загуснула додаємо вершкове масло, все ретельно перемішати. Заварний крем готовий, його необхідно накрити харчовою плівкою та залишити для охолодження.
Тепер потрібно нарізати смужки із листкового тіста. Запікати при 180° С 10-15 хвилин.
Далі на смужки викладаємо крем та промазуємо.
У такий спосіб збираємо торт і обмотуємо харчовою плівкою. Залишаємо для просочування в холодильнику.
Далі потрібно із листкового тіста нарізати крихти.
Цими крихтами прикрашаємо торт.
Залишаємо торт для просочення і за кілька годин можна подавати.
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