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Найшвидший і найсмачніший рецепт торта "наполеон" за 15 хвилин

17 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Торт наполеон за 15 хвилин — відео рецепт
Торт Наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт приготування торта лише за 15 хвилин. Це найшвидший і найсмачніший "наполеон", який вдасться повторити кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • молоко 1 літр;
  • цукор 200 г;
  • яйця 4 шт.;
  • борошно 60 г;
  • масло вершкове 60 г;
  • тісто листкове 600 г.

Спосіб приготування

Почнемо з приготування крему. Для цього нам знадобиться 4 курячі яйця, додати сіль і трохи збити.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @sweetliferecipe

До яєць додаємо борошно пшеничне, все ретельно перемішати.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставимо каструлю на вогонь, наливаємо молоко і тонким струменем, постійно помішуючи, додаємо яєчну суміш. Додаємо цукор, ванільний цукор і варимо на повільному вогні до загусання. Дуже важливо постійно помішувати.

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Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Як тільки маса загуснула додаємо вершкове масло, все ретельно перемішати. Заварний крем готовий, його необхідно накрити харчовою плівкою та залишити для охолодження.

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Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер потрібно нарізати смужки із листкового тіста. Запікати при 180° С 10-15 хвилин.

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Смужки з тіста. Приготування крему. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі на смужки викладаємо крем та промазуємо.

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Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

У такий спосіб збираємо торт і обмотуємо харчовою плівкою. Залишаємо для просочування в холодильнику.

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Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далі потрібно із листкового тіста нарізати крихти.

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Крихта з тіста. Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Цими крихтами прикрашаємо торт.

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Орнамент торта. Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Залишаємо торт для просочення і за кілька годин можна подавати.

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Готовий торт. Приготування торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

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