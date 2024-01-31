Смачний та простий спосіб приготування солянки — відео рецепт

Солянка з ковбасою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Солянка дуже доречна перша страва в холодну пору року. Поживний суп з яскравим ароматом точно оцінять всі. Спробуйте приготувати за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

м'ясо — 300 г (свинина або яловичина);

вода — 2, 5 л;

цибуля — 1 шт.;

шинка — 300 г;

ковбаски баварські — 2 шт.;

сосиски молочні — 2 шт.;

огірок солоний (хрусткий) — 2 шт.;

розсіл — 0,5 ст.;

маслини — 100 г;

сіль — 1-1,5 ч.л.;

томатна паста — 1 упаковка;

вода для заправки — 0,5 ст.;

зелень (петрушка, кріп);

лимон;

сметана;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Ставимо м'ясо варитися. Коли утворилася пінка, знімаємо її. Варимо до готовності.

М'ясо в каструлі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі нарізаємо цибулю на невеликі кубики, солоні огірки — соломкою, баварські ковбаски — кільцями, молочні сосиски — кільцями, а шинку — соломкою.

Мариновані огірки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо пательню на середній вогонь, додаємо олію, цибулю і смажимо до золотистості. Потім засипаємо асорті з ковбасок і залишаємо на 2 хвилини, додаємо огірки і залишаємо ще на 2 хвилини.

Ковбаса та сосиски. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер додаємо томатну пасту, воду, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися на 15 хвилин.

Мариновані огірки та томатна паста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Коли м'ясо приготувалося, нарізаємо його на невеличкі шматочки.

Нарізене м'ясо. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Збираємо солянку. До бульйону додаємо м'ясо, асорті з ковбасок, маслини, розсіл, сіль та даємо закипіти.

Додавання води. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За смаком додаємо лимон, сметану та зелень.

Готова солянка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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