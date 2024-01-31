Смачний та простий спосіб приготування солянки — відео рецепт

Найпростіший рецепт зимової солянки
Солянка дуже доречна перша страва в холодну пору року. Поживний суп з яскравим ароматом точно оцінять всі. Спробуйте приготувати за цим рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- м'ясо — 300 г (свинина або яловичина);
- вода — 2, 5 л;
- цибуля — 1 шт.;
- шинка — 300 г;
- ковбаски баварські — 2 шт.;
- сосиски молочні — 2 шт.;
- огірок солоний (хрусткий) — 2 шт.;
- розсіл — 0,5 ст.;
- маслини — 100 г;
- сіль — 1-1,5 ч.л.;
- томатна паста — 1 упаковка;
- вода для заправки — 0,5 ст.;
- зелень (петрушка, кріп);
- лимон;
- сметана;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Ставимо м'ясо варитися. Коли утворилася пінка, знімаємо її. Варимо до готовності.
Далі нарізаємо цибулю на невеликі кубики, солоні огірки — соломкою, баварські ковбаски — кільцями, молочні сосиски — кільцями, а шинку — соломкою.
Ставимо пательню на середній вогонь, додаємо олію, цибулю і смажимо до золотистості. Потім засипаємо асорті з ковбасок і залишаємо на 2 хвилини, додаємо огірки і залишаємо ще на 2 хвилини.
Тепер додаємо томатну пасту, воду, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися на 15 хвилин.
Коли м'ясо приготувалося, нарізаємо його на невеличкі шматочки.
Збираємо солянку. До бульйону додаємо м'ясо, асорті з ковбасок, маслини, розсіл, сіль та даємо закипіти.
За смаком додаємо лимон, сметану та зелень.
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