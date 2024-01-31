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Найпростіший рецепт зимової солянки

31 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний та простий спосіб приготування солянки — відео рецепт
Солянка з ковбасою. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Солянка дуже доречна перша страва в холодну пору року. Поживний суп з яскравим ароматом точно оцінять всі. Спробуйте приготувати за цим рецептом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо — 300 г (свинина або яловичина);
  • вода — 2, 5 л;
  • цибуля — 1 шт.;
  • шинка — 300 г;
  • ковбаски баварські — 2 шт.;
  • сосиски молочні — 2 шт.;
  • огірок солоний (хрусткий) — 2 шт.;
  • розсіл — 0,5 ст.;
  • маслини — 100 г;
  • сіль — 1-1,5 ч.л.;
  • томатна паста — 1 упаковка;
  • вода для заправки — 0,5 ст.;
  • зелень (петрушка, кріп);
  • лимон;
  • сметана;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування 

Ставимо м'ясо варитися. Коли утворилася пінка, знімаємо її. Варимо до готовності. 

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М'ясо в каструлі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі нарізаємо цибулю на невеликі кубики, солоні огірки — соломкою, баварські ковбаски — кільцями, молочні сосиски — кільцями, а шинку — соломкою.

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Мариновані огірки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо пательню на середній вогонь, додаємо олію, цибулю і смажимо до золотистості. Потім засипаємо асорті з ковбасок і залишаємо на 2 хвилини, додаємо огірки і залишаємо ще на 2 хвилини.

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Ковбаса та сосиски. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер додаємо томатну пасту, воду, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися на 15 хвилин.

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Мариновані огірки та томатна паста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Коли м'ясо приготувалося, нарізаємо його на невеличкі шматочки. 

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Нарізене м'ясо. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Збираємо солянку. До бульйону додаємо м'ясо, асорті з ковбасок, маслини, розсіл, сіль та даємо закипіти. 

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Додавання води. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За смаком додаємо лимон, сметану та зелень. 

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Готова солянка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті. 

їжа
лайфхаки
рецепти
суп
кухня
домашня ковбаса
солянка

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