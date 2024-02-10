М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею — покроковий рецепт

М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Спробуйте приготувати м'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею за цим рецептом. Вам знадобляться прості інгредієнти, які гарно поєднуються одне з одним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Просто і смачно.

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Вам знадобиться:

куряче філе 3 шт.;

картопля 5 шт. (велика);

помідор 2-3 шт.;

цибуля 1 шт. (велика);

сир 300 грам;

сметана 4 ст.л.;

майонез;

рослинна олія;

сіль, перець за смаком;

паприка копчена.

Спосіб приготування

Куряче філе промити, зняти плівку та нарізати на невеликі шматочки товщиною 1.5-2 см. Кожен шматок відбиваєм кухонним молотком, солимо, перчимо з обох сторін.

Шматочки філе. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Залишаємо маринуватися, а тим часом нарізаємо овочі. Картоплю та помідори на тоненькі кружечки, а цибулю напівкільцями.

Картопля зі спеціями. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Картоплю перекладаємо в глибоку посудину посипаєм перцем,сіллю, паприкою і налити рослинну олію 2 ст.л., перемішати.

Картопля, цибуля та майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Тепер беремо форму для запікання, змастити олією, викласти всі інгрідієнти по черзі. Спочатку картопля, на неї половина цибулі та змащуємо майонезом.

Куряче філе та майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Далі викласти м'ясо, посипати його паприкою та змастити сметаною, поверх м'яса викласти решту цибулі, а потім помідори.

Помідори та майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Накрити деко фольгою, запікати за 180° С протягом 30 хвилин.

Фольга на деко. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Поки м'ясо готується, натерти сир на крупній тертці, через 30 хвилин дістати форму, зняти фольгу та посипати страву сиром. Після цього запікати ще 10-15 хвилин, щоб розплавився сир.

Тертий сир. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею готове. За бажанням посипати зеленню та можна відразу подавати до столу.

Раніше ми писали про рецепт простої м'ясної запіканки "мусака" з картоплею — ситна вечеря на всю родину.

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