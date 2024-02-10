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Найпростіший рецепт м'яса по-французьки з курячим філе та картоплею

10 лютого 2024 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею — покроковий рецепт
М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати м'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею за цим рецептом. Вам знадобляться прості інгредієнти, які гарно поєднуються одне з одним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Просто і смачно

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 3 шт.;
  • картопля 5 шт. (велика);
  • помідор 2-3 шт.;
  • цибуля 1 шт. (велика);
  • сир 300 грам;
  • сметана 4 ст.л.;
  • майонез;
  • рослинна олія;
  • сіль, перець за смаком;
  • паприка копчена. 

Спосіб приготування 

Куряче філе промити, зняти плівку та нарізати на невеликі шматочки товщиною 1.5-2 см. Кожен шматок відбиваєм кухонним молотком, солимо, перчимо з обох сторін.

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Шматочки філе. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Залишаємо маринуватися, а тим часом нарізаємо овочі. Картоплю та помідори на тоненькі кружечки, а цибулю напівкільцями.

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Картопля зі спеціями. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Картоплю перекладаємо в глибоку посудину посипаєм перцем,сіллю, паприкою і налити рослинну олію 2 ст.л., перемішати.

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Картопля, цибуля та майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Тепер беремо форму для запікання, змастити олією, викласти всі інгрідієнти по черзі. Спочатку картопля, на неї половина цибулі та змащуємо майонезом. 

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Куряче філе та майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Далі викласти м'ясо, посипати його паприкою та змастити сметаною, поверх м'яса викласти решту цибулі, а потім помідори.

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Помідори та майонез. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Накрити деко фольгою, запікати за 180° С протягом 30 хвилин. 

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Фольга на деко. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

Поки м'ясо готується, натерти сир на крупній тертці, через 30 хвилин дістати форму, зняти фольгу та посипати страву сиром. Після цього запікати ще 10-15 хвилин, щоб розплавився сир.

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Тертий сир. Фото: YouTube @user-kt6eq9pe1t

М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею готове. За бажанням посипати зеленню та можна відразу подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт простої м'ясної запіканки "мусака" з картоплею — ситна вечеря на всю родину. 

Також зверніть увагу на рецепт м'ясної підливи для макаронів, рису, гречки чи пюре. 

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Вечеря
м'ясо по-французьки

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