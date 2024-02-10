М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею — покроковий рецепт

Найпростіший рецепт м'яса по-французьки з курячим філе та картоплею
Спробуйте приготувати м'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею за цим рецептом. Вам знадобляться прості інгредієнти, які гарно поєднуються одне з одним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Просто і смачно.
Вам знадобиться:
- куряче філе 3 шт.;
- картопля 5 шт. (велика);
- помідор 2-3 шт.;
- цибуля 1 шт. (велика);
- сир 300 грам;
- сметана 4 ст.л.;
- майонез;
- рослинна олія;
- сіль, перець за смаком;
- паприка копчена.
Спосіб приготування
Куряче філе промити, зняти плівку та нарізати на невеликі шматочки товщиною 1.5-2 см. Кожен шматок відбиваєм кухонним молотком, солимо, перчимо з обох сторін.
Залишаємо маринуватися, а тим часом нарізаємо овочі. Картоплю та помідори на тоненькі кружечки, а цибулю напівкільцями.
Картоплю перекладаємо в глибоку посудину посипаєм перцем,сіллю, паприкою і налити рослинну олію 2 ст.л., перемішати.
Тепер беремо форму для запікання, змастити олією, викласти всі інгрідієнти по черзі. Спочатку картопля, на неї половина цибулі та змащуємо майонезом.
Далі викласти м'ясо, посипати його паприкою та змастити сметаною, поверх м'яса викласти решту цибулі, а потім помідори.
Накрити деко фольгою, запікати за 180° С протягом 30 хвилин.
Поки м'ясо готується, натерти сир на крупній тертці, через 30 хвилин дістати форму, зняти фольгу та посипати страву сиром. Після цього запікати ще 10-15 хвилин, щоб розплавився сир.
М'ясо по-французьки з курячим філе та картоплею готове. За бажанням посипати зеленню та можна відразу подавати до столу.
Раніше ми писали про рецепт простої м'ясної запіканки "мусака" з картоплею — ситна вечеря на всю родину.
Також зверніть увагу на рецепт м'ясної підливи для макаронів, рису, гречки чи пюре.
Читайте Новини.LIVE!