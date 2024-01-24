Дуже смачна запіканка, як торт — відео рецепт

Львівський сирник. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Це рецепт легендарного львівського сирника. Його особливість в тому, що він нагадує торт або чізкейк. Зберігайте та спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кисломолочний сир, 9% — 350 г;

сметана, 20% — 1 ст.л.;

цукор — 50 г;

яйця — 2 шт.;

масло — 25 г;

сіль;

манна крупа — 1 ст.л. (без горки);

родзинки — 50 г;

цедра — 0,5 лимона.

Для глазурі:

шоколад (молочний) — 100 г;

олія — 2 ст.л.;

грецькі горіхи — 50 г;

масло для змащування форми.

Спосіб приготування

До сиру додаємо розтоплене вершкове масло, сметану, цукор, дрібку солі, цедру лимона (на терці знімайте цедру, тільки саму шкірку, біле покриття не чіпайте, щоб не гірчило).

Сир та вершкове масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Потім додати манну крупу та перебити все блендером.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Яйця перетираємо через сито (щоб позбутися зайвих волокон), об'єднуємо яйця із сиром, все перемішуємо.

Курячі яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Родзинки промиваємо теплою водою та просушуємо паперовим рушником. Додаємо до сиркової маси.

Тісто та родзинки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму змащуємо маслом (краще брати форму для випікання хліба, гарніше буде виглядати, але на смак ніяк не впливатиме).

Сиркова маса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Застеляємо пергаментом, викладаємо нашу масу та ставимо в розігріту духовку до 180°С на 40 хвилин.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Даємо охолонути сирнику, й можна подавати.

Львівський сирник. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".