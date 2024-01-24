Дуже смачна запіканка, як торт — відео рецепт

Найпростіший рецепт легендарного львівського сирника
Це рецепт легендарного львівського сирника. Його особливість в тому, що він нагадує торт або чізкейк. Зберігайте та спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир, 9% — 350 г;
- сметана, 20% — 1 ст.л.;
- цукор — 50 г;
- яйця — 2 шт.;
- масло — 25 г;
- сіль;
- манна крупа — 1 ст.л. (без горки);
- родзинки — 50 г;
- цедра — 0,5 лимона.
Для глазурі:
- шоколад (молочний) — 100 г;
- олія — 2 ст.л.;
- грецькі горіхи — 50 г;
- масло для змащування форми.
Спосіб приготування
До сиру додаємо розтоплене вершкове масло, сметану, цукор, дрібку солі, цедру лимона (на терці знімайте цедру, тільки саму шкірку, біле покриття не чіпайте, щоб не гірчило).
Потім додати манну крупу та перебити все блендером.
Яйця перетираємо через сито (щоб позбутися зайвих волокон), об'єднуємо яйця із сиром, все перемішуємо.
Родзинки промиваємо теплою водою та просушуємо паперовим рушником. Додаємо до сиркової маси.
Форму змащуємо маслом (краще брати форму для випікання хліба, гарніше буде виглядати, але на смак ніяк не впливатиме).
Застеляємо пергаментом, викладаємо нашу масу та ставимо в розігріту духовку до 180°С на 40 хвилин.
Даємо охолонути сирнику, й можна подавати.
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