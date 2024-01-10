Кімчі або капуста по-корейски — відео рецепт

Кімчі з пекінської капусти. Фото: YouTube @klopotenko

Кімчі по–корейски – це гостро, смачно і дуже просто, адже всі продукти для приготування корейського кімчі можна взяти в будь-якому супермаркеті. Як результат, ви отримаєте ідеальну гостру закуску, яку можна їсти просто так, додавати до яєчні, відвареного рису, риби або м'яса. Повірте, це буде ідеально.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 качан пекінської капусти;

3 ст. л. рисової муки або кукурудзяного крохмалю;

1 велика морква;

2 пучки зеленої цибулі;

1 редька або дайкон;

2 см кореня імбиру;

300 г болгарського перцю (приблизно 2-3 шт.);

300 г перцю чилі (8-10 шт.);

5-6 зубчики часнику;

1 ч. л. коріандру в зернах;

50 мл рибного соусу;

2 ст. л. цукру;

7-8 ст. л. солі;

2 склянки води.

Спосіб приготування

Візьміть пекінську капусту і зріжте корінець і поріжте її вздовж на чотири частини, а потім кожну з четвертинок розріжте поперек на три частини. Розберіть на листочки і добре промийте у великій мисці.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @klopotenko

Злити воду, щедро посипати капусту сіллю (5-6 ст.л.) і перемішати. Залишити на 30-60 хвилин, щоб листя капусти засолилися, пустили сік і стали трохи м'якшими.

Рисове борошно. Фото: YouTube @klopotenko

Змішати дві склянки води з 3 ст. л. рисового борошна. Якщо немає рисового борошна, то сміливо можна використовувати кукурудзяний крохмаль. Поставте на вогонь і варіть до отримання густої маси. У деяких рецептах стверджується, що заварювати рисове борошно не обов'язково, але якщо ви хочете приготувати цю страву саме так, як готують її в Кореї, то не уникайте цього пункту. До того ж більш в'язкий соус для маринування буде краще обволікати кожен листок капустини.

Гострий та солодкий перець. Фото: YouTube @klopotenko

Приготуйте соус Канкочі. Для цього потрібно 300 г солодкого перець, 300 г перецю чилі, 5-6 зубчиків часнику і 2 см очищеного корню імбиру пропустити через м'ясорубку або перебити в чаші блендера до отримання однорідної маси. Додати до маси 1-2 ст. л. солі та перемішати.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @klopotenko

Зелену цибулю (1-2 пучки) нарізати невеликими шматочками завдовжки по 4-5 см.

Нарізана морква. Фото: YouTube @klopotenko

Моркву нарізати півкільцями по 0,5 см або тонкою соломкою. Якщо знайшли редьку або дайкон, обов'язково використовуйте їх в приготуванні кімчі, так у вас вийде автентичний смак. Дайкон теж можна порізати тонкими смужками.

Додавання соусу. Фото: YouTube @klopotenko

Засолену в мисці пекінську капусту добре промити від солі і струсити від зайвої вологи. Додати до неї інші інгредієнти, рибний соус (якщо його не знайшли, готуйте без нього), коріандр,суміш з рисового борошна, соус Канкочі.

Додавання перців. Фото: YouTube @klopotenko

Все дуже добре перемішати, щоб соуси об'єдналися і обволікали кожен капустяний листок. Залишити маринуватися на один чи два дні. Кімчі можна зберігати в холодильнику близько місяця.

Раніше ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

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