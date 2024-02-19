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Найпростіший низькокалорійний десерт, який можна їсти на ніч

19 лютого 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати низькокалорійний десерт для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт з фото
Низькокалорійний десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви шукаєте спосіб порадувати себе ніжним десертом перед сном, не переймаючись зайвими калоріями, то цей рецепт для вас. Найпростіший низькокалорійний десерт, який можна їсти на ніч, приготовлений у домашніх умовах, стане ідеальним вибором.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • яблука 250 г;
  • шоколад чорний або молочний 250 г.

Спосіб приготування 

Яблука нарізати на невеликі шматочки,  ставимо на середній вогонь та помішуючи проварюємо 3 хвилини.

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Шматочки яблук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина.

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Варені яблука. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладаємо в глибоку ємність та перебиваємо блендером. 

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Яблучне пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці та додаємо до яблук, все перемішуємо блендером. 

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Шоколад та яблука. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму застеляємо харчовою плівкою та викладаємо десерт. 

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Приготування десерта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в холодильник мінімум на 30 хвилин.

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Готовий десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За бажанням поливаємо розтопленим шоколадом та посипаємо кокосовою стружкою.

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — всього 100 калорій на 100 г.

Ще ми писали про неймовірний низькокалорійний десерт із сиру та йогурту за 10 хвилин.

рецепти
лайфхаки
десерт
яблука
шоколад
здорове харчування

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