Як приготувати низькокалорійний десерт для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт з фото

Низькокалорійний десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Якщо ви шукаєте спосіб порадувати себе ніжним десертом перед сном, не переймаючись зайвими калоріями, то цей рецепт для вас. Найпростіший низькокалорійний десерт, який можна їсти на ніч, приготовлений у домашніх умовах, стане ідеальним вибором.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

яблука 250 г;

шоколад чорний або молочний 250 г.

Спосіб приготування

Яблука нарізати на невеликі шматочки, ставимо на середній вогонь та помішуючи проварюємо 3 хвилини.

Шматочки яблук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина.

Варені яблука. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладаємо в глибоку ємність та перебиваємо блендером.

Яблучне пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці та додаємо до яблук, все перемішуємо блендером.

Шоколад та яблука. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму застеляємо харчовою плівкою та викладаємо десерт.

Приготування десерта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в холодильник мінімум на 30 хвилин.

Готовий десерт. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За бажанням поливаємо розтопленим шоколадом та посипаємо кокосовою стружкою.

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