Як приготувати низькокалорійний десерт для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт з фото

Найпростіший низькокалорійний десерт, який можна їсти на ніч
Якщо ви шукаєте спосіб порадувати себе ніжним десертом перед сном, не переймаючись зайвими калоріями, то цей рецепт для вас. Найпростіший низькокалорійний десерт, який можна їсти на ніч, приготовлений у домашніх умовах, стане ідеальним вибором.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- яблука 250 г;
- шоколад чорний або молочний 250 г.
Спосіб приготування
Яблука нарізати на невеликі шматочки, ставимо на середній вогонь та помішуючи проварюємо 3 хвилини.
Далі викладаємо на сито, щоб стекла зайва рідина.
Перекладаємо в глибоку ємність та перебиваємо блендером.
Тепер шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці та додаємо до яблук, все перемішуємо блендером.
Форму застеляємо харчовою плівкою та викладаємо десерт.
Ставимо в холодильник мінімум на 30 хвилин.
За бажанням поливаємо розтопленим шоколадом та посипаємо кокосовою стружкою.
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