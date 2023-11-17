Сирник з фруктами — відео рецепт

Найніжніший чизкейк, який легко приготувати вдома
Чизкейк, або по-українськи — сирник, який обожнюють і діти, і дорослі. Такий десерт можна приготувати з будь-якими фруктами чи ягодами. Він дуже легкий у приготуванні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- борошно 300 г;
- яйце 1 шт.;
- цукор 100 г.
- сіль 5 г;
- масло 150 г;
- розпушувач 5 г.
Для сирної маси:
- кисломолочний сир 700 г;
- цукор 120 г;
- ванільний цукор 10 г;
- яйця 3 шт.;
- сметана 300 г;
- пудинг 40 г;
- абрикоси 7 шт. (або інші фрукти чи ягоди).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати тісто. До борошна натираємо вершкове масло з холодильника.
Перетираємо все у крихту та додаємо куряче яйце, сіль, цукор та розпушувач. Все ретельно перемішати та замісти тісто.
Формуємо кульку, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 15-20 хвилин.
Підготуємо форму для запікання, на дно вкладаємо пергамент та нічим не змащуємо.
Виймаємо тісто та формуємо основу для пирога — це можна зробити за допомогою склянки. Дно тіста потрібно наколоти виделкою.
Тепер приготуємо начинку. Беремо сир, який вже перебили блендером, додаємо цукор, ванільний цукор та яйця.
Додаємо сметану та все ретельно перемішуємо. Потім додаємо кукурудзяний крохмаль, знову все ретельно перемішуємо та виливаємо на основу з тіста.
Зверху викладаємо улюблені фрукти чи ягоди. Випікаємо за температури 180 градусів протягом 50-55 хвилин.
Після того, як чизнейк приготується, вимикаємо духовку, але виймаємо його тільки через 10 хвилин.
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