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Найкращий пиріг закарпатської кухні "поргоньош з яблуками"

30 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Закарпатський пиріг з яблуками — відео рецепт
Пиріг закарпатської кухні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам рецепт випічки з яблуками, яку готують в кожній закарпатській родині. Цей пиріг сподобається абсолютно всім, до того ж він дуже простий в приготуванні, переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 450 г пшеничного борошна;
  • 1 ч.л. солі;
  • 3 ч.л. розпушувача;
  • 150 г вершкового масла або маргарину;
  • 150 г цукру;
  • 2 яйця;
  • 3 ст.л. сметани. 

Для начинки:

  • 1,5 кг яблук;
  • 100 г цукру;
  • 2 ч.л. кориці;
  • 4 cт.л. панірувальних сухарів. 

Для змащування:

  • 1 жовток;
  • 1 ст.л. молока. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зробити тісто. До борошна додаємо 1 чайну ложку солі та 3 чайні ложки розпушувача, все перемішати. 

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Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додати 150 грамів холодного вершкового масла. Борошно з маслом перетерти. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Після цього до цієї маси додаємо 150 грамів цукру, 2 яйця та 3 столові ложки сметани будь-якої жирності. Все ретельно перемішати та замішати тісто. 

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Терті яблука. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно натерти яблука на великій тертці та прибрати зайвий сік. Додаємо корицю та цукор. 

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Яблука та кориця. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

З тіста потрібно розкатати два коржі. Один корж викладаємо на деко. 

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Перший корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Викладаємо яблучну начинку на перший корж, рівномірно розподіляємо. 

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Яблучна начинка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Зверху викладаємо ще один корж з тіста. Змастити жовтком, який з'єднали зі столовою ложкою молока. На тісті можна зробити візерунок за допомогою виделки. 

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Другий корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Випікати при 200°С протягом 30-35 хвилин. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дати пирогу охолонути в формі та можна подавати. 

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Яблучний пиріг. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.

Також ми писали про рецепт яблучного пирога без борошна та масла — можна їсти на ніч. 

Радимо ознайомитися з рецептом смачного сирного торта "сльози ангела".

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