Закарпатський пиріг з яблуками — відео рецепт

Пиріг закарпатської кухні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Пропонуємо вам рецепт випічки з яблуками, яку готують в кожній закарпатській родині. Цей пиріг сподобається абсолютно всім, до того ж він дуже простий в приготуванні, переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

450 г пшеничного борошна;

1 ч.л. солі;

3 ч.л. розпушувача;

150 г вершкового масла або маргарину;

150 г цукру;

2 яйця;

3 ст.л. сметани.

Для начинки:

1,5 кг яблук;

100 г цукру;

2 ч.л. кориці;

4 cт.л. панірувальних сухарів.

Для змащування:

1 жовток;

1 ст.л. молока.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зробити тісто. До борошна додаємо 1 чайну ложку солі та 3 чайні ложки розпушувача, все перемішати.

Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додати 150 грамів холодного вершкового масла. Борошно з маслом перетерти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Після цього до цієї маси додаємо 150 грамів цукру, 2 яйця та 3 столові ложки сметани будь-якої жирності. Все ретельно перемішати та замішати тісто.

Терті яблука. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно натерти яблука на великій тертці та прибрати зайвий сік. Додаємо корицю та цукор.

Яблука та кориця. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

З тіста потрібно розкатати два коржі. Один корж викладаємо на деко.

Перший корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Викладаємо яблучну начинку на перший корж, рівномірно розподіляємо.

Яблучна начинка. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Зверху викладаємо ще один корж з тіста. Змастити жовтком, який з'єднали зі столовою ложкою молока. На тісті можна зробити візерунок за допомогою виделки.

Другий корж. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Випікати при 200°С протягом 30-35 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дати пирогу охолонути в формі та можна подавати.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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