Закарпатський пиріг з яблуками — відео рецепт

Найкращий пиріг закарпатської кухні "поргоньош з яблуками"
Пропонуємо вам рецепт випічки з яблуками, яку готують в кожній закарпатській родині. Цей пиріг сподобається абсолютно всім, до того ж він дуже простий в приготуванні, переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 450 г пшеничного борошна;
- 1 ч.л. солі;
- 3 ч.л. розпушувача;
- 150 г вершкового масла або маргарину;
- 150 г цукру;
- 2 яйця;
- 3 ст.л. сметани.
Для начинки:
- 1,5 кг яблук;
- 100 г цукру;
- 2 ч.л. кориці;
- 4 cт.л. панірувальних сухарів.
Для змащування:
- 1 жовток;
- 1 ст.л. молока.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зробити тісто. До борошна додаємо 1 чайну ложку солі та 3 чайні ложки розпушувача, все перемішати.
Потім додати 150 грамів холодного вершкового масла. Борошно з маслом перетерти.
Після цього до цієї маси додаємо 150 грамів цукру, 2 яйця та 3 столові ложки сметани будь-якої жирності. Все ретельно перемішати та замішати тісто.
Тепер потрібно натерти яблука на великій тертці та прибрати зайвий сік. Додаємо корицю та цукор.
З тіста потрібно розкатати два коржі. Один корж викладаємо на деко.
Викладаємо яблучну начинку на перший корж, рівномірно розподіляємо.
Зверху викладаємо ще один корж з тіста. Змастити жовтком, який з'єднали зі столовою ложкою молока. На тісті можна зробити візерунок за допомогою виделки.
Випікати при 200°С протягом 30-35 хвилин.
Дати пирогу охолонути в формі та можна подавати.
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