Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Найкраща закуска на свято — рулет із вершковим сиром та червоною рибою arrow

Найкраща закуска на свято — рулет із вершковим сиром та червоною рибою

15 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на Новий рік Дракона 2024 — відео рецепт
Рулет з червоною рибою. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачної та простої закуски. Шпинатний рулет із вершковим сиром та червоною рибою прикрасить новорічний стіл та порадує ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце 3 шт.;
  • сіль 1/4 ч.л;
  • шпинат 150 г;
  • борошно 50 г;
  • вершковий сир 300 г;
  • червона риба 200-250 г;
  • лимонний сік 1 ст.л.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки.

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати жовтки до шпинату. Підійде як свіжий, так і заморожений шпинат. Додати сіль.

null
Листя шпинату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити за допомогою блендера. Додати борошно.

null
Яєчні білки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окремо збити білки до стійкої білої піни. Додати білки до шпинату.

null
Білок та шпинат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрівняти тісто на пергаменті, щоб вийшов прямокутник.

null
Корж зі шпинату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 10-12 хвилин при 180°C.

null
Корж зі шпинату і сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити шпинатний бісквіт рушником.

null
Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати лимонний сік у вершковий сир. Змастити корж вершковим сиром.

null
Рулет із рибою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти шматочки риби. Згорнути в рулет, загорнути в пергамент і покласти в холодильник на дві години. Нарізати рулет на шматочки.

null
Рулет шпинатний з червоною рибою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

Ідеальний рецепт печінкового торта на закуску на Новий рік.

Рецепт салату "Буковина" — найсильніший конкурент олів'є.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі