Що приготувати на Новий рік Дракона 2024 — відео рецепт

Рулет з червоною рибою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт дуже смачної та простої закуски. Шпинатний рулет із вершковим сиром та червоною рибою прикрасить новорічний стіл та порадує ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйце 3 шт.;

сіль 1/4 ч.л;

шпинат 150 г;

борошно 50 г;

вершковий сир 300 г;

червона риба 200-250 г;

лимонний сік 1 ст.л.

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки та жовтки.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати жовтки до шпинату. Підійде як свіжий, так і заморожений шпинат. Додати сіль.

Листя шпинату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити за допомогою блендера. Додати борошно.

Яєчні білки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окремо збити білки до стійкої білої піни. Додати білки до шпинату.

Білок та шпинат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрівняти тісто на пергаменті, щоб вийшов прямокутник.

Корж зі шпинату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 10-12 хвилин при 180°C.

Корж зі шпинату і сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити шпинатний бісквіт рушником.

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати лимонний сік у вершковий сир. Змастити корж вершковим сиром.

Рулет із рибою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти шматочки риби. Згорнути в рулет, загорнути в пергамент і покласти в холодильник на дві години. Нарізати рулет на шматочки.

Рулет шпинатний з червоною рибою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

Ідеальний рецепт печінкового торта на закуску на Новий рік.

Рецепт салату "Буковина" — найсильніший конкурент олів'є.