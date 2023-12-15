Що приготувати на Новий рік Дракона 2024 — відео рецепт

Найкраща закуска на свято — рулет із вершковим сиром та червоною рибою
Рецепт дуже смачної та простої закуски. Шпинатний рулет із вершковим сиром та червоною рибою прикрасить новорічний стіл та порадує ваших гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце 3 шт.;
- сіль 1/4 ч.л;
- шпинат 150 г;
- борошно 50 г;
- вершковий сир 300 г;
- червона риба 200-250 г;
- лимонний сік 1 ст.л.
Спосіб приготування
Розділити яйця на білки та жовтки.
Додати жовтки до шпинату. Підійде як свіжий, так і заморожений шпинат. Додати сіль.
Подрібнити за допомогою блендера. Додати борошно.
Окремо збити білки до стійкої білої піни. Додати білки до шпинату.
Розрівняти тісто на пергаменті, щоб вийшов прямокутник.
Випікати 10-12 хвилин при 180°C.
Накрити шпинатний бісквіт рушником.
Додати лимонний сік у вершковий сир. Змастити корж вершковим сиром.
Викласти шматочки риби. Згорнути в рулет, загорнути в пергамент і покласти в холодильник на дві години. Нарізати рулет на шматочки.
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