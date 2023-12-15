Млинці з куркою та грибами на святковий стіл — відео рецепт

Найкраща закуска на Новий рік 2024 та Різдво, яка з'їдається найперша
Цю закуску можна з упевненістю назвати однією з найкращих. Такі млинці з куркою та грибами готуються швидко, при цьому стануть чудовою прикрасою на святковому столі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- тепле молоко 250 г;
- сіль 0,5 чайної ложки;
- цукор 1-2 столові ложки;
- окріп 150 г;
- борошно 120 г;
- олія 1 столова ложка.
Для начинки:
- відварене куряче м'ясо 300 г;
- цибуля 1 шт;
- вершкове масло та рослинна олія;
- гриби 300 г;
- вершковий сир 250 г;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- сир сулугуні або зелена цибуля, щоб зав'язати мішечки.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром та сіллю. Додати тепле молоко, борошно, окроп і олію.
Із цього тіста необхідно посмажити звичайні млинці.
Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.
Дрібно нарізати гриби та обсмажити.
Змішати нарізане відварене куряче м'ясо, обсмажену цибулю та гриби.
Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.
Змастити млинець вершковим сиром. Викласти начинку.
Сформувати мішечок та зав'язати його за допомогою смужки сиру сулугуні чи зеленої цибулі.
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