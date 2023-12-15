Млинці з куркою та грибами на святковий стіл — відео рецепт

Новорічна закуска з куркою та грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цю закуску можна з упевненістю назвати однією з найкращих. Такі млинці з куркою та грибами готуються швидко, при цьому стануть чудовою прикрасою на святковому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

тепле молоко 250 г;

сіль 0,5 чайної ложки;

цукор 1-2 столові ложки;

окріп 150 г;

борошно 120 г;

олія 1 столова ложка.

Для начинки:

відварене куряче м'ясо 300 г;

цибуля 1 шт;

вершкове масло та рослинна олія;

гриби 300 г;

вершковий сир 250 г;

сіль;

чорний мелений перець;

сир сулугуні або зелена цибуля, щоб зав'язати мішечки.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та сіллю. Додати тепле молоко, борошно, окроп і олію.

Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Із цього тіста необхідно посмажити звичайні млинці.

Тісто для млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.

Млинець на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати гриби та обсмажити.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати нарізане відварене куряче м'ясо, обсмажену цибулю та гриби.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

Начинка з курки та грибів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити млинець вершковим сиром. Викласти начинку.

Мішечок з млинця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати мішечок та зав'язати його за допомогою смужки сиру сулугуні чи зеленої цибулі.

Готова закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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