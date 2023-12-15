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Найкраща закуска на Новий рік 2024 та Різдво, яка з'їдається найперша

15 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Млинці з куркою та грибами на святковий стіл — відео рецепт
Новорічна закуска з куркою та грибами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цю закуску можна з упевненістю назвати однією з найкращих. Такі млинці з куркою та грибами готуються швидко, при цьому стануть чудовою прикрасою на святковому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця 2 шт.;
  • тепле молоко 250 г;
  • сіль 0,5 чайної ложки;
  • цукор 1-2 столові ложки;
  • окріп 150 г;
  • борошно 120 г;
  • олія 1 столова ложка.

Для начинки:

  • відварене куряче м'ясо 300 г;
  • цибуля 1 шт;
  • вершкове масло та рослинна олія;
  • гриби 300 г;
  • вершковий сир 250 г;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • сир сулугуні або зелена цибуля, щоб зав'язати мішечки.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром та сіллю. Додати тепле молоко, борошно, окроп і олію.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Із цього тіста необхідно посмажити звичайні млинці.

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Тісто для млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на суміші вершкового масла та олії.

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Млинець на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати гриби та обсмажити.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати нарізане відварене куряче м'ясо, обсмажену цибулю та гриби.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сіль та чорний мелений перець за смаком.

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Начинка з курки та грибів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити млинець вершковим сиром. Викласти начинку.

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Мішечок з млинця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати мішечок та зав'язати його за допомогою смужки сиру сулугуні чи зеленої цибулі.

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Готова закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

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