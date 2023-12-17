Як смачно приготувати м'ясо на Новий рік – відео рецепт

М'ясна закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна, соковита закуска із м'яса. Ця страва схожа на шашлик, при цьому м'ясо виходить ароматним, м'яким. Така закуска ідеально підійде на святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

м'ясо або язик 1-1,4 кг.

Для бульйону:

цибуля 1 шт;

часник кілька зубчиків;

лавровий лист 1-2 шт;

запашний перець 4 шт;

чорний перець 8-10 шт.

Для маринаду:

цибуля 400 г;

петрушка невеликий пучок;

гострий перець до смаку;

сіль 1 ч.л. з гіркою (за смаком);

цукор 1 ст.

оцет 6%;

вода 5 ст.

чорний перець 1 ч. л;

коріандр 1.л;

олія 5 ст.л.

Спосіб приготування

У каструлю покласти м'ясо, цибулю, часник, лавровий лист, запашний перець, чорний перець.

М'ясо, цибуля та часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити окропом та варити до готовності м'яса (30-40 хвилин).

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати м'ясу повністю охолонути в бульйоні, в якому воно варилося. Так м'ясо буде соковитіше. Нарізати м'ясо кружальцями.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати цибулю пір'ям, дрібно нарізати петрушку та гострий перець. Перемішати цибулю, петрушку і перець і пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік.

Цибуля та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У скляну ємність викласти шар м'яса, зверху шар цибулі, знову шар м'яса, зверху шар цибулі.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для маринаду змішати сіль, цукор, воду, олію, оцет, мелений чорний перець, коріандр.

Маринад та м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити м'ясо та залишити його маринуватися на 6-12 годин у холодильнику, можна на добу.

Закуска із м'яса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цей час кілька разів обережно перемішати м'ясо.

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