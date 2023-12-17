Як смачно приготувати м'ясо на Новий рік – відео рецепт

М'ясна закуска на новорічний стіл – виходить, як шашлик
Дуже смачна, соковита закуска із м'яса. Ця страва схожа на шашлик, при цьому м'ясо виходить ароматним, м'яким. Така закуска ідеально підійде на святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м'ясо або язик 1-1,4 кг.
Для бульйону:
- цибуля 1 шт;
- часник кілька зубчиків;
- лавровий лист 1-2 шт;
- запашний перець 4 шт;
- чорний перець 8-10 шт.
Для маринаду:
- цибуля 400 г;
- петрушка невеликий пучок;
- гострий перець до смаку;
- сіль 1 ч.л. з гіркою (за смаком);
- цукор 1 ст.
- оцет 6%;
- вода 5 ст.
- чорний перець 1 ч. л;
- коріандр 1.л;
- олія 5 ст.л.
Спосіб приготування
У каструлю покласти м'ясо, цибулю, часник, лавровий лист, запашний перець, чорний перець.
Залити окропом та варити до готовності м'яса (30-40 хвилин).
Дати м'ясу повністю охолонути в бульйоні, в якому воно варилося. Так м'ясо буде соковитіше. Нарізати м'ясо кружальцями.
Нарізати цибулю пір'ям, дрібно нарізати петрушку та гострий перець. Перемішати цибулю, петрушку і перець і пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік.
У скляну ємність викласти шар м'яса, зверху шар цибулі, знову шар м'яса, зверху шар цибулі.
Для маринаду змішати сіль, цукор, воду, олію, оцет, мелений чорний перець, коріандр.
Залити м'ясо та залишити його маринуватися на 6-12 годин у холодильнику, можна на добу.
За цей час кілька разів обережно перемішати м'ясо.
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