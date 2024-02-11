Як приготувати гуляш з м'ясом до будь-якого гарніра — покроковий рецепт з відео та фото

Гуляш з макаронами. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Сьогодні ми покажемо рецепт м'ясної підливи, яка підійде практично до будь-якого гарніру. Простий спосіб приготування із мінімумом інгредієнтів, але смак від цього стає тільки кращим. Якщо ви хочете густу підливу, то просто додайте столову ложку борошна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

яловичина 1 кг;

цибуля 1-2 шт.;

морква 2 шт.;

олія рослинна;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочтку потрібно нарізати м'ясо невеликими шматочками. Візьміть яловиче м'ясо, щоб отримати найкращий результат, але й інше м'ясо теж підійде.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

М'ясо потрібно обсмажити до золотої скоринки. Додати сіль та перець. Перекласти в каструлю і додати води.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім окремо обсмажити цибулю та додати моркву.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Тепер моркву та цибулю викласти в каструлію до м'яса.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Все ретельно перемішати та тушкувати до готовності м'яса.

Приготування гуляша. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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