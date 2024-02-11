Як приготувати гуляш з м'ясом до будь-якого гарніра — покроковий рецепт з відео та фото

М'ясна підлива для макаронів, рису, гречки чи пюре
Сьогодні ми покажемо рецепт м'ясної підливи, яка підійде практично до будь-якого гарніру. Простий спосіб приготування із мінімумом інгредієнтів, але смак від цього стає тільки кращим. Якщо ви хочете густу підливу, то просто додайте столову ложку борошна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- яловичина 1 кг;
- цибуля 1-2 шт.;
- морква 2 шт.;
- олія рослинна;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочтку потрібно нарізати м'ясо невеликими шматочками. Візьміть яловиче м'ясо, щоб отримати найкращий результат, але й інше м'ясо теж підійде.
М'ясо потрібно обсмажити до золотої скоринки. Додати сіль та перець. Перекласти в каструлю і додати води.
Потім окремо обсмажити цибулю та додати моркву.
Тепер моркву та цибулю викласти в каструлію до м'яса.
Все ретельно перемішати та тушкувати до готовності м'яса.
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