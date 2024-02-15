Як приготувати медовик на сковороді — швидкий рецепт с фото

Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів
Рецепт торта Медовик за 20 хвилин. Він готується без духовки й без розкачування коржів. Ніжні та м'які медові коржі ідеально поєднуються зі сметанним кремом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- зовнішній діаметр сковороди 24 см; внутрішній діаметр 18 см;
- мед — 100 г;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- яйця — 3 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- борошно — 150 г;
- сіль.
Для крему:
- сметана жирністю 20% та вище — 350-400 г;
- вершковий сир — 200-250 г;
- цукрова пудра;
- ванільний цукор — 10 г;
- печиво — 100 г.
Спосіб приготування
Нагріти мед із содою, постійно помішуючи, поки мед не отримає бурштинового кольору.
Додати щіпку солі, цукор, вершкове масло. Перемішати. Додати яйця та борошно.
Викласти на сковороду 3 ст. л. тіста. Розрівняти.
Випікати 1-1,5 хвилин під кришкою. Перевернути корж і випікати ще 20-30 секунд.
Змішати сметану із вершковим сиром. Додати ванільний цукор та цукрову пудру.
Покрити кожен корж кремом. Покрити кремом верх і боки торта.
Можна подрібнити один із коржів у крихту. А також можна зробити крихту з печива.
Посипати торт крихтою.
Поставити торт в холодильник щонайменше на 1-2 години, можна на ніч.
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