Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів arrow

Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

15 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати медовик на сковороді — швидкий рецепт с фото
Торт медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт торта Медовик за 20 хвилин. Він готується без духовки й без розкачування коржів. Ніжні та м'які медові коржі ідеально поєднуються зі сметанним кремом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • зовнішній діаметр сковороди 24 см; внутрішній діаметр 18 см;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • яйця — 3 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • борошно — 150 г;
  • сіль.

Для крему:

  • сметана жирністю 20% та вище — 350-400 г;
  • вершковий сир — 200-250 г;
  • цукрова пудра;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • печиво — 100 г.

Спосіб приготування

Нагріти мед із содою, постійно помішуючи, поки мед не отримає бурштинового кольору.

null
Мед та сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати щіпку солі, цукор, вершкове масло. Перемішати. Додати яйця та борошно.

null
Мед для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти на сковороду 3 ст. л. тіста. Розрівняти.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 1-1,5 хвилин під кришкою. Перевернути корж і випікати ще 20-30 секунд.

null
Корж на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати сметану із вершковим сиром. Додати ванільний цукор та цукрову пудру.

null
Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрити кожен корж кремом. Покрити кремом верх і боки торта.

null
Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна подрібнити один із коржів у крихту. А також можна зробити крихту з печива.

null
Печиво для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати торт крихтою.

null
Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити торт в холодильник щонайменше на 1-2 години, можна на ніч.

null
Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальний рецепт крем для будь-якого торта.

Ще писали про рецепт класичного бісквіту, перевіреного роками — лише три інгредієнти.

Також ми писали про рецепт ароматного торта "Червоний оксамит" до Дня св. Валентина.

рецепти
лайфхаки
мед
десерт
торт
випічка
медовик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі