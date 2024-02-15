Як приготувати медовик на сковороді — швидкий рецепт с фото

Торт медовик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт торта Медовик за 20 хвилин. Він готується без духовки й без розкачування коржів. Ніжні та м'які медові коржі ідеально поєднуються зі сметанним кремом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

зовнішній діаметр сковороди 24 см; внутрішній діаметр 18 см;

мед — 100 г;

сода — 1 ч. л. без гірки;

яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

борошно — 150 г;

сіль.

Для крему:

сметана жирністю 20% та вище — 350-400 г;

вершковий сир — 200-250 г;

цукрова пудра;

ванільний цукор — 10 г;

печиво — 100 г.

Спосіб приготування

Нагріти мед із содою, постійно помішуючи, поки мед не отримає бурштинового кольору.

Мед та сода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати щіпку солі, цукор, вершкове масло. Перемішати. Додати яйця та борошно.

Мед для тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти на сковороду 3 ст. л. тіста. Розрівняти.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 1-1,5 хвилин під кришкою. Перевернути корж і випікати ще 20-30 секунд.

Корж на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати сметану із вершковим сиром. Додати ванільний цукор та цукрову пудру.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покрити кожен корж кремом. Покрити кремом верх і боки торта.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна подрібнити один із коржів у крихту. А також можна зробити крихту з печива.

Печиво для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати торт крихтою.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити торт в холодильник щонайменше на 1-2 години, можна на ніч.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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