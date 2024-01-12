Домашня випічка за 10 хвилин — відео рецепт

Мало хто знає цей рецепт — смакота до чаю за 10 хвилин із сиром
Така випічка дуже швидко готується, буквально за 10 хвилин. Вам знадобиться лише сир та кілька простих інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- сир 300 г;
- цукор 130 г;
- ванільний цукор 10 г;
- яйце 2 шт;
- олія 70 мл;
- борошно 350 г;
- розпушувач 2 ч.л.
- джем для начинки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно висипати кисломолочний сир у велику ємність. Вибирайте сир із високим відсотком жирності.
Далі до сиру додаємо яйця, сіль, цукор, ваніль, олію без запаху. Все ретельно перемішати.
Далі потрібно все добре подрібнити чи протерти через сито, додаємо борошно.
З цієї маси потрібно вимісити тісто. Залишити його на кілька хвилин.
Далі потрібно розкотити тісто. Воно зовсім не липне до рук.
Далі додаємо начинку, це може бути джем та сухофрукти. Скручуємо тісто в рулет.
З рулету робимо косичку, як на фото.
Зверху змащуємо яєчним жовтком і відправляємо у духовку.
Запікати потрібно при 180° С протягом 30-35 хвилин.
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