Домашня випічка за 10 хвилин — відео рецепт

Випічка з сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Така випічка дуже швидко готується, буквально за 10 хвилин. Вам знадобиться лише сир та кілька простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир 300 г;

цукор 130 г;

ванільний цукор 10 г;

яйце 2 шт;

олія 70 мл;

борошно 350 г;

розпушувач 2 ч.л.

джем для начинки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно висипати кисломолочний сир у велику ємність. Вибирайте сир із високим відсотком жирності.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі до сиру додаємо яйця, сіль, цукор, ваніль, олію без запаху. Все ретельно перемішати.

Сир, яйця та цукор. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно все добре подрібнити чи протерти через сито, додаємо борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З цієї маси потрібно вимісити тісто. Залишити його на кілька хвилин.

Тісто із сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно розкотити тісто. Воно зовсім не липне до рук.

Тісто із сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі додаємо начинку, це може бути джем та сухофрукти. Скручуємо тісто в рулет.

Приготування випічки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З рулету робимо косичку, як на фото.

Приготування випічки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Зверху змащуємо яєчним жовтком і відправляємо у духовку.

Кіски з тіста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запікати потрібно при 180° С протягом 30-35 хвилин.

Кіски з тіста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

Радимо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом компоту до Різдва.