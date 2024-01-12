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Мало хто знає цей рецепт — смакота до чаю за 10 хвилин із сиром

12 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Домашня випічка за 10 хвилин — відео рецепт
Випічка з сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така випічка дуже швидко готується, буквально за 10 хвилин. Вам знадобиться лише сир та кілька простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • сир 300 г;
  • цукор 130 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • яйце 2 шт;
  • олія 70 мл;
  • борошно 350 г;
  • розпушувач 2 ч.л.
  • джем для начинки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно висипати кисломолочний сир у велику ємність. Вибирайте сир із високим відсотком жирності.

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі до сиру додаємо яйця, сіль, цукор, ваніль, олію без запаху. Все ретельно перемішати.

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Сир, яйця та цукор. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно все добре подрібнити чи протерти через сито, додаємо борошно.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З цієї маси потрібно вимісити тісто. Залишити його на кілька хвилин.

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Тісто із сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі потрібно розкотити тісто. Воно зовсім не липне до рук.

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Тісто із сиром. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далі додаємо начинку, це може бути джем та сухофрукти. Скручуємо тісто в рулет.

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Приготування випічки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

З рулету робимо косичку, як на фото.

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Приготування випічки. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Зверху змащуємо яєчним жовтком і відправляємо у духовку.

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Кіски з тіста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запікати потрібно при 180° С протягом 30-35 хвилин.

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Кіски з тіста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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