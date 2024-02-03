Смачна страва для холодної пори — відео рецепт

"Лапсер" з картоплею та квасолею. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

"Лапсер" з картоплею та квасолею — це смачна та ситна страва, яка ідеально підійде для обіду чи вечері. Збережіть цей рецепт та спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

1 кг 100 г лапсеру (яловичина);

2 цибулини;

5-6 зубків часнику;

3-4 ст.л. олії;

1 ч.л. сухого чабрецю;

1 ч.л. паприки;

0,5 ч.л. пластівців чіллі (за бажанням);

3 шт. батату або 5-6 картоплин;

1 банка квасолі у власному соку;

1 банка томатів у власному соку;

сіль, чорний перець до смаку;

петрушка до смаку.

Спосіб приготування

Лапсером на Закарпатті називають м'язи з ноги корови. М'ясо кладемо у воду, потрібно варити до готовності.

М'ясо в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно нарізати дві невеликі цибулі та часник.

Шматочки батату. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно нарізати батат на середні кубики. Можна замінити звичайною картоплею.

Цибуля та квасоля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні потрібно обсмажити цибулю та часник. Потім додаємо квасолю та спеції. Все ретельно перемішати.

Квасоля та томати. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо томати та тушкуємо протягом 5 хвилин під кришкою.

Шматок м'яса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

М'ясо дістати та порізати на невеликі шматочки.

М'ясо та батат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До засмажки додаємо батат або картоплю, м'ясо та сіль. Залити все бульоном.

Готова страва. М'ясо в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Перемішати та варити до готовності батату чи картоплі. Наприкінці додаємо дрібно нарізу зелень.

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