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"Лапсер" з картоплею та квасолею — смачна та ситна страва на обід чи вечерю

3 лютого 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва для холодної пори — відео рецепт
"Лапсер" з картоплею та квасолею. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

"Лапсер" з картоплею та квасолею — це смачна та ситна страва, яка ідеально підійде для обіду чи вечері. Збережіть цей рецепт та спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг 100 г лапсеру (яловичина);
  • 2 цибулини;
  • 5-6 зубків часнику;
  • 3-4 ст.л. олії;
  • 1 ч.л. сухого чабрецю;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 0,5 ч.л. пластівців чіллі (за бажанням);
  • 3 шт. батату або 5-6 картоплин;
  • 1 банка квасолі у власному соку;
  • 1 банка томатів у власному соку;
  • сіль, чорний перець до смаку;
  • петрушка до смаку. 

Спосіб приготування 

Лапсером на Закарпатті називають м'язи з ноги корови. М'ясо кладемо у воду, потрібно варити до готовності. 

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М'ясо в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно нарізати дві невеликі цибулі та часник. 

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Шматочки батату. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно нарізати батат на середні кубики. Можна замінити звичайною картоплею. 

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Цибуля та квасоля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні потрібно обсмажити цибулю та часник. Потім додаємо квасолю та спеції. Все ретельно перемішати. 

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Квасоля та томати. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім додаємо томати та тушкуємо протягом 5 хвилин під кришкою. 

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Шматок м'яса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

М'ясо дістати та порізати на невеликі шматочки.  

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М'ясо та батат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До засмажки додаємо батат або картоплю, м'ясо та сіль. Залити все бульоном. 

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Готова страва. М'ясо в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Перемішати та варити до готовності батату чи картоплі. Наприкінці додаємо дрібно нарізу зелень. 

Раніше ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.

їжа
рецепти
м'ясо
картопля
червоне м'ясо
закарпатська кухня

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