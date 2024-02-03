Смачна страва для холодної пори — відео рецепт

"Лапсер" з картоплею та квасолею — смачна та ситна страва на обід чи вечерю
"Лапсер" з картоплею та квасолею — це смачна та ситна страва, яка ідеально підійде для обіду чи вечері. Збережіть цей рецепт та спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 1 кг 100 г лапсеру (яловичина);
- 2 цибулини;
- 5-6 зубків часнику;
- 3-4 ст.л. олії;
- 1 ч.л. сухого чабрецю;
- 1 ч.л. паприки;
- 0,5 ч.л. пластівців чіллі (за бажанням);
- 3 шт. батату або 5-6 картоплин;
- 1 банка квасолі у власному соку;
- 1 банка томатів у власному соку;
- сіль, чорний перець до смаку;
- петрушка до смаку.
Спосіб приготування
Лапсером на Закарпатті називають м'язи з ноги корови. М'ясо кладемо у воду, потрібно варити до готовності.
Тепер потрібно нарізати дві невеликі цибулі та часник.
Потім потрібно нарізати батат на середні кубики. Можна замінити звичайною картоплею.
На пательні потрібно обсмажити цибулю та часник. Потім додаємо квасолю та спеції. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо томати та тушкуємо протягом 5 хвилин під кришкою.
М'ясо дістати та порізати на невеликі шматочки.
До засмажки додаємо батат або картоплю, м'ясо та сіль. Залити все бульоном.
Перемішати та варити до готовності батату чи картоплі. Наприкінці додаємо дрібно нарізу зелень.
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