Заварне тісто, смак дитинства котлети в тісті — відео рецепт

Котлета в тісті, як на базарі, за бабусиним рецептом
Рецепт котлет в тісті, таких, які продають на базарі. Неймовірне тісто на заварній основі, випічка з нього довго не черствіє та залишається м'якою і на другий день. А котлети в цьому рецепті дуже соковиті та ніжні, неймовірний смак шкільних років.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 200 мл. води;
- 3 ст.л. борошна.
Для тіста:
- 250 мл. молока;
- 1 ч.л. солі;
- 2 ст.л. цукру;
- 45 гр.дріжджів;
- 2 яйця;
- 100 гр. масла;
- 750 гр. борошна.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зробити заварну основу для тіста. Для цього беремо 200 мл холодної води, додаємо три столові ложки борошна, все ретельно перемішати. Ставимо його на невеликий на вогонь та заварюємо його до густоти.
До іншої ємності додаємо 250 мл. теплого молока, чайну ложку солі, дві чайні ложки цукру та 45 грамів дріжджів.
Додаємо одне куряче яйце та один білок. Жовток з другого яйця знадобиться для змащування тіста перед запіканням.
До цієї маси додаємо теплу заварну масу. Все ретельно перемішати.
Потім поступово частинками додаємо борошно. Все ретельно перемішати.
Додаємо 100 гр. вершкового масла та ще трохи борошна. Починаємо замішувати тісто, це буде зручніше зробити на столі.
В ємність додаємо рослинну олію, тісто складаємо в кульку та залишаємо на одну годину в тепле місце.
Коли тісто підійшло, викладаємо його на стіл та розділяємо на кульки. Накриваємо рушником та залишаємо на 10-15 хвилин.
Беремо кульку з тіста, розкатуємо, кладемо готову котлету та обгортаємо тістом.
Змащуємо котлети в тісті жовтком та випікаємо при 200 градусах протягом 15-20 хвилин.
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