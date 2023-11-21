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Котлета в тісті, як на базарі, за бабусиним рецептом

21 листопада 2023 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Заварне тісто, смак дитинства котлети в тісті — відео рецепт
Котлети в тісті. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Рецепт котлет в тісті, таких, які продають на базарі. Неймовірне тісто на заварній основі, випічка з нього довго не черствіє та залишається м'якою і на другий день. А котлети в цьому рецепті дуже соковиті та ніжні, неймовірний смак шкільних років.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться: 

  • 200 мл. води;
  • 3 ст.л. борошна.

Для тіста:

  • 250 мл. молока;
  • 1 ч.л. солі;
  • 2 ст.л. цукру;
  • 45 гр.дріжджів;
  • 2 яйця;
  • 100 гр. масла;
  • 750 гр. борошна.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зробити заварну основу для тіста. Для цього беремо 200 мл холодної води, додаємо три столові ложки борошна, все ретельно перемішати. Ставимо його на невеликий на вогонь та заварюємо його до густоти. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

До іншої ємності додаємо 250 мл. теплого молока, чайну ложку солі, дві чайні ложки цукру та 45 грамів дріжджів. 

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Додавання яєць. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Додаємо одне куряче яйце та один білок. Жовток з другого яйця знадобиться для змащування тіста перед запіканням. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

До цієї маси додаємо теплу заварну масу. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім поступово частинками додаємо борошно. Все ретельно перемішати. 

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Тісто для випічки. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Додаємо 100 гр. вершкового масла та ще трохи борошна. Починаємо замішувати тісто, це буде зручніше зробити на столі. 

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Кульки з тіста. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

В ємність додаємо рослинну олію, тісто складаємо в кульку та залишаємо на одну годину в тепле місце. 

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Котлети в тісті. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Коли тісто підійшло, викладаємо його на стіл та розділяємо на кульки. Накриваємо рушником та залишаємо на 10-15 хвилин. 

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Котлети в тісті. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Беремо кульку з тіста, розкатуємо, кладемо готову котлету та обгортаємо тістом. 

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Котлети в тісті. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Змащуємо котлети в тісті жовтком та випікаємо при 200 градусах протягом 15-20 хвилин. 

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