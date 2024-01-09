Усі знають, що сало корисне, але не знають чим

Користь і шкода українського сала
Батьківщиною сала прийнято вважати Італію, адже саме там багато років тому з'явилася ідея використовувати свинячий жир. Є безліч інформації як про користь, так і про шкоду сала, давайте розбиратися разом.
Про це розповіли Новини.LIVE.
Найкращий час для вживання сала вважається ранок. Вранці жовчна протока повна токсичних речовин, що нейтралізувались та які виводилися за ніч, тому саме вранці сало допоможе впоратися з цим відтоком жовчі. Як тільки жири потрапляють у дванадцятипалу кишку, в цей момент жовчний міхур скорочується і виводить усю застійну жовч у кишечник.
Чим корисне сало
Сало багате на жиророзчинні вітаміни. У ньому аж 40% ненасичених жирних кислот майже як у червоній рибі. Свиняче сало містить дуже важливу арахідонову кислоту, яка відноситься до ненасичених дірок і є однією з незамінних жирних кислот.
Що таке арахідонова кислота
Вона входить до складу клітинних мембран, є частиною ферментів серцевого м'яза, допомагає організму включити імунну відповідь при зустрічі з вірусами та бактеріями. Також ця кислота бере участь у обміні холестерином. Навіть вершкове масло містить лише 0,2% арахідонової кислоти. У свинячому салі її в 10 разів більше, ніж у вершковому маслі.
Сало є важливим продуктом підтримки імунітету, і що важливо, сало також зігріває в зимовий період. Жири розпадаються у легенях із виділенням тепла.
У салі міститься селен
Саме в салі міститься селен, який необхідний для правильної роботи серця та щитовидної залози.
Саме з тваринного жиру будуються всі стероїдні гормони, наприклад, статеві. У салі містяться клітини, які зберегли багато біологічно активних речовин. Добова частка жирів в організмі повинна становити 60-80 г на добу, з них рослинні жири повинні становити лише третину.
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