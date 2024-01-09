Усі знають, що сало корисне, але не знають чим

Сало з цибулею та часником. Фото: Freepik

Батьківщиною сала прийнято вважати Італію, адже саме там багато років тому з'явилася ідея використовувати свинячий жир. Є безліч інформації як про користь, так і про шкоду сала, давайте розбиратися разом.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Найкращий час для вживання сала вважається ранок. Вранці жовчна протока повна токсичних речовин, що нейтралізувались та які виводилися за ніч, тому саме вранці сало допоможе впоратися з цим відтоком жовчі. Як тільки жири потрапляють у дванадцятипалу кишку, в цей момент жовчний міхур скорочується і виводить усю застійну жовч у кишечник.

Чим корисне сало

Сало багате на жиророзчинні вітаміни. У ньому аж 40% ненасичених жирних кислот майже як у червоній рибі. Свиняче сало містить дуже важливу арахідонову кислоту, яка відноситься до ненасичених дірок і є однією з незамінних жирних кислот.

Сало у спеціях. Фото: master-chef.com.ua

Що таке арахідонова кислота

Вона входить до складу клітинних мембран, є частиною ферментів серцевого м'яза, допомагає організму включити імунну відповідь при зустрічі з вірусами та бактеріями. Також ця кислота бере участь у обміні холестерином. Навіть вершкове масло містить лише 0,2% арахідонової кислоти. У свинячому салі її в 10 разів більше, ніж у вершковому маслі.

Сало у спеціях. Фото: master-chef.com.ua

Сало є важливим продуктом підтримки імунітету, і що важливо, сало також зігріває в зимовий період. Жири розпадаються у легенях із виділенням тепла.

У салі міститься селен

Саме в салі міститься селен, який необхідний для правильної роботи серця та щитовидної залози.

Саме з тваринного жиру будуються всі стероїдні гормони, наприклад, статеві. У салі містяться клітини, які зберегли багато біологічно активних речовин. Добова частка жирів в організмі повинна становити 60-80 г на добу, з них рослинні жири повинні становити лише третину.

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