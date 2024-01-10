Чудо ягода в зимовий сезон - обліпиха

Чай з обліпихою. Фото: Freepik

Обліпиху можна назвати справжнім супер фудом , оскільки в ній міститься рекордна кількість корисних властивостей. А чай із цими ягодами в зимовий сезон стане чудовим протизастудним засобом.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Обліпиха це чагарник, який почав рости в Східній Азії та Китаї. Дивно, але ця ягода містить жири, такі як, омега 3,6 і 9. Вкрай корисними є не тільки м'якоть, але й шкірка та обліпихове насіння.

Чим корисна обліпиха

Обліпиха містить велику кількість вітаміну С, вона займає четверне місце після шипшини і болгарського перцю. Крім цього, м'якоть обліпихи містить дві групи неймовірно корисних речовин, це флавоноїди, кверцетин та фітонциди. Перша група дуже корисна для стимуляції розумової діяльності, а друга є чудовою антибактеріальною речовиною.

Чай з обліпихою. Фото: Freepik

Таким чином обліпиха є відмінним засобом при застудних та вірусних захворюваннях. Обліпиха також містить 18 із 20 незамінних амінокислот.

Чай з обліпихою

Щоб обліпиха зберегла максимум своїх корисних властивостей, її краще мінімально надавати термічній обробці.

Чай з обліпихою. Фото: Freepik

Її можна залити гарячою водою або додати до вже завареного гарячого чаю. Обліпиху можна купувати в замороженому вигляді і зберігати її в холодильнику.

Обліпиха містить вітамін А та Е

Обліпиха містить вітамін А та Е. Вона є чудовим джерелом каротиноїдів, що корисно для здоров'я очей, волосся та шлунково-кишкового тракту.

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