Чудо ягода в зимовий сезон - обліпиха

Користь обліпихи — антиоксиданти та вітаміни у кожному грамі ягоди
Обліпиху можна назвати справжнім супер фудом , оскільки в ній міститься рекордна кількість корисних властивостей. А чай із цими ягодами в зимовий сезон стане чудовим протизастудним засобом.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Обліпиха це чагарник, який почав рости в Східній Азії та Китаї. Дивно, але ця ягода містить жири, такі як, омега 3,6 і 9. Вкрай корисними є не тільки м'якоть, але й шкірка та обліпихове насіння.
Чим корисна обліпиха
Обліпиха містить велику кількість вітаміну С, вона займає четверне місце після шипшини і болгарського перцю. Крім цього, м'якоть обліпихи містить дві групи неймовірно корисних речовин, це флавоноїди, кверцетин та фітонциди. Перша група дуже корисна для стимуляції розумової діяльності, а друга є чудовою антибактеріальною речовиною.
Таким чином обліпиха є відмінним засобом при застудних та вірусних захворюваннях. Обліпиха також містить 18 із 20 незамінних амінокислот.
Чай з обліпихою
Щоб обліпиха зберегла максимум своїх корисних властивостей, її краще мінімально надавати термічній обробці.
Її можна залити гарячою водою або додати до вже завареного гарячого чаю. Обліпиху можна купувати в замороженому вигляді і зберігати її в холодильнику.
Обліпиха містить вітамін А та Е
Обліпиха містить вітамін А та Е. Вона є чудовим джерелом каротиноїдів, що корисно для здоров'я очей, волосся та шлунково-кишкового тракту.
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