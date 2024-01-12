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Користь ківі і кому категорично не можна їсти цю ягоду

12 січня 2024 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Кому не можна їсти ківі
Ягоди ківі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Ківі можна часто зустріти на полицях супермаркетів. Багато хто звикли вважати, що ця ягода є хорошим джерелом вітаміну С. Давайте розбиратися разом, чим ще корисне ківі.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Ківі з'явилося в Китаї, тому його іноді називають китайським аґрусом. Всі сорти ківі покриті волохатою шкіркою, яку прийнято очищати. Але саме в шкірці ківі міститься найвища концентрація вітамінів. Щоб максимально оздоровити свій організм, найкраще їсти цю ягоду, не очищуючи шкірку.

Ківі відрізняється свіжим смаком, який багатьом людям нагадує поєднання аґрусу, банана та вишні. Ківі дуже цінується не лише за смакові якості, а й за великий вміст таких вітамінів, як В3, В5, С та Е.

Також у складі ківі присутні такі мікроелементи, як калій, натрій, кальцій, магній, сірка, фосфор, хлор та мідь.

Чим корисно ківі

Ківі містить холін, органічну сполуку, яка виконує ключову роль у створенні захисної оболонки нервів. У ягоді містяться флавоноїди та каротиноїди, вони мають протипухлинну дію та запобігають утворенню ракових утворень і на клітинному рівні захищають клітини від окислення.

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Ягоди ківі. Фото: Freepik

Ягоди також багаті на ніацин, який підвищує гемоглобін, покращує циркуляцію крові та розширює судини.

Ківі містить рибофлавін, який позитивно впливає на зір. Ківі дуже низькокалорійне, у ньому близько 60 калорій, що робить його чудовим продуктом при схудненні.

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Ягоди ківі. Фото: Freepik

Завдяки високому вмісту харчових волокон, ківі покращує травлення організму, при цьому людина протягом тривалого часу відчуватиме себе ситою.

Кому не можна їсти ківі

У складі ківі є актинідин, біологічно активна речовина, яка може спровокувати алергічні реакції у деяких людей. Алергія проявляється у вигляді невеликого зуду та злегка утрудненого дихання.

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

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