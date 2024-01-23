Сухий горох. Фото: Freepik

Горох містить багато поживних речовин. Приготування каші або супу з цього виду бобових стане чудовим доповненням у раціоні кожної людини.

Про це розповіли Новини.LIVE.

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Які вітаміни та мінерали містяться в гороху:

вітамін Е;

вітамін А;

вітамін В;

вітамін РР;

калій;

йод;

фтор;

залізо;

кальцій;

сірка;

натрій;

магній.

Чим корисний горох

У гороху міститься велика кількість білка, а каша з нього може зрівнятися з м'ясом. Це відмінний вибір для вегетаріанців, або для тих, хто постує. У гороху міститься багато лізину, амінокислоти, яка заспокоює нервову систему та покращує настрій.

Гороховий суп. Фото: Freepik

Також у гороху у великій кількості міститься вітамін Е, який сприяє нормалізації обмінних процесів. Він є одним із найсильніших природних антиоксидантів, відмінно впливає на шкіру, і вважається "вітаміном молодості".

У гороху також багато вітамін групи В, які важливі для імунітету та нервової системи.

Горохова каша. Фото: Freepik

Клітковина, що міститься в гороху, також стане чудовим помічником для роботи травної системи. При цьому горох відмінно знижує запалення шлунково-кишкового тракту та активізує роботу кишечника.

Протипоказання до вживання гороху

Вживання гороху не рекомендується людям, які мають захворювання шлунка чи дванадцятипалої кишки, оскільки бобові викликають газоутворення. Горох це не найпростіший продукт для засвоєння, оскільки містить багато жорстких волокон.

Як правильно готувати горох

Перед приготуванням сухий горох потрібно обов'язково замочувати щонайменше на 8 годин. Вариться горох близько 40 хвилин.

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