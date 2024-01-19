Вода з лимоном. Фото: Freepik

Часто можна зустріти, як люди вранці п'ють воду з лимоном. Хтось це робить, щоб прокинутися, а хтось таким чином намагається покращити процес травлення. Але виявляється, що воду з лимоном можна пити не всім.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Вода з лимоном. Фото: Freepik

Є кілька причин, з яких вам може бути протипоказано пити воду з лимоном:

алергія на цитрусові;

роздратована слизова оболонка.

Якщо у вас є такі симптоми, як печія чи відрижка, у вас багато соляної кислоти у шлунку. Таким чином, кислота зі шлунка може потрапляти в стравохід і дратувати слизову. У такому разі пити воду з лимоном не рекомендується.

Навіщо пити воду з лимоном

Вода з лимоном здатна підвищити рівень соляної кислоти у шлунку, яка часто у багатьох людей знижена.

При низькому рівні соляної кислоти у шлунку можуть спостерігатися такі симптоми:

неприємний запах із рота;

алергічні реакції;

не засвоєння білка;

відчуття тяжкості після їди;

низький рівень гемоглобіну та феритину;

залізодефіцит.

При низькому рівні соляної кислоти організмом погано засвоюється вітамін С, В12, міді та цинк. Від нестачі цих вітамінів може виникнути передчасне старіння, поява сивини та поява хронічної втоми.

Вода з лимоном. Фото: Freepik

При постійному вживанні води з лимоном у вас буде постійна стимуляція вироблення соляної кислоти в шлунку, завдяки чому вітаміни, мінерали та білки набагато легше засвоюватимуться.

Скільки води з лимоном можна пити

Найкраще починати з мінімальної кількості. Спочатку спробуйте пити воду з половиною чайної ложки лимонного соку, потім можна збільшувати до співвідношення 1:1.

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