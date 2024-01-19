Кому категорично не можна пити воду з лимоном
Часто можна зустріти, як люди вранці п'ють воду з лимоном. Хтось це робить, щоб прокинутися, а хтось таким чином намагається покращити процес травлення. Але виявляється, що воду з лимоном можна пити не всім.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Кому не можна пити воду з лимоном
Є кілька причин, з яких вам може бути протипоказано пити воду з лимоном:
- алергія на цитрусові;
- роздратована слизова оболонка.
Якщо у вас є такі симптоми, як печія чи відрижка, у вас багато соляної кислоти у шлунку. Таким чином, кислота зі шлунка може потрапляти в стравохід і дратувати слизову. У такому разі пити воду з лимоном не рекомендується.
Навіщо пити воду з лимоном
Вода з лимоном здатна підвищити рівень соляної кислоти у шлунку, яка часто у багатьох людей знижена.
При низькому рівні соляної кислоти у шлунку можуть спостерігатися такі симптоми:
- неприємний запах із рота;
- алергічні реакції;
- не засвоєння білка;
- відчуття тяжкості після їди;
- низький рівень гемоглобіну та феритину;
- залізодефіцит.
При низькому рівні соляної кислоти організмом погано засвоюється вітамін С, В12, міді та цинк. Від нестачі цих вітамінів може виникнути передчасне старіння, поява сивини та поява хронічної втоми.
При постійному вживанні води з лимоном у вас буде постійна стимуляція вироблення соляної кислоти в шлунку, завдяки чому вітаміни, мінерали та білки набагато легше засвоюватимуться.
Скільки води з лимоном можна пити
Найкраще починати з мінімальної кількості. Спочатку спробуйте пити воду з половиною чайної ложки лимонного соку, потім можна збільшувати до співвідношення 1:1.
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