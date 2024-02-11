Як приготувати рис швидко так, щоб був розсипчастим — покроковий рецепт

Види риса. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар Євген Клопотенко дав поради, як зварити рис, щоб він завжди виходив розсипчастим. Прислухайтеся до цих лайфаків та спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

рис;

вода;

сіль.

Групи рису за розміром

Залежно від розміру рисинок рис ділиться на три основні групи. Це круглозернистий, середньозернистий і довгозернистий рис. Крім смакових відмінностей у кожному з цих видів рису міститься різна кількість крохмалю.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Найбільше крохмалю у круглозернистому рисі, тому він найчастіше виходить більш клейким після відварювання. Відповідно у середньозернистому крохмалю менше і у довгозернистому його найменша кількість, тому цей рис завжди виходить більш розсипчастим.

Способи обробки рису

Існує рис, який не піддається обробці, тобто його не шліфують. Часто він має темний або чорний колір. В такому рисі міститься найбільша кількість корисних речовин, але при цьому він потребує найбільш довгої термічної обробки.

Всі інші види рису вважаються обробленими, тобто вони шліфуються. Але шліфування теж бувають різними. Є паровий рис, шліфування якого відбувається за допомогою пари. Пропарений рис теж містить досить багато корисних речовин.

Найбільш поширеним все ж залишається шліфований білий рис, хоч у ньому і залишається найменша кількість поживних речовин. Своєю популярністю він зобов'язаний тому, що готується він дуже швидко.

Як варити рис

Існують спеціальні рисоварки або відповідні режими для рису в мультиварці. Але не біда, якщо у вас немає цих девайсів – зварити ідеальний рис в простому сотейнику або каструлі теж досить просто.

Рис в каструлі. Фото: YouTube @klopotenko

Для прикладу, Клопотенко вибрав пропарений довгозернистий рис, оскільки він ідеальний і за вмістом корисних речовин, і за часом приготування, і за ціною.

Для рису важливі пропорції

Щоб рис вийшов ідеальним, використовуйте 1 частину рису і 2 частини води. Після того, як закипить вода, дайте рису покипіти 5 хвилин, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою сотейник і дайте так постояти приблизно хвилин 15.

Зварений рис. Фото: YouTube @klopotenko

Цей спосіб підходить для будь-якого виду рису, буде відрізнятися лише сам час. Для круглозернистого рису час потрібно зменшити хвилин на 5, для нешліфованого – збільшити хвилин на 15. Зазвичай інструкції по часу приготування є і на самій упаковці.

Раніше ми писали, як швидко приготувати вівсянку — лайфхак від Клопотенка.

Ще ми писали, як правильно готувати горох — лайфхаки від Клопотенка.

Також ми писали, що Клопотенко розповів, як готувати соковите та ніжне куряче філе.

Ще Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця.