За цим рецептом курче філе завжди соковите — відео

Клопотенко розповів, як готувати соковите та ніжне куряче філе
Дуже часто зварене куряче філе виходить сухим та його важко прожувати. Все через те, що ця частина курки пісна та зовсім не містить жиру. Але повірте, воно може бути набагато смачнішим. Шеф кухар Євген Клопотенко поділився лайфхаком, як зробити соковите куряче філе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- куряче філе;
- сіль.
Спочатку беремо холодну воду та наливаємо в каструлю.
Куряче філе розрізати на велике філе та маленьке, покласти в каструлю та додати сіль.
Куряче філе варити протягом 15 хвилин з моменту закипання.
Після того, як філе охолоне, воно буде сухе. Якщо ви бажаєте соковите філе, тоді його необхідно їсти відразу.
Також важливо класти куряче філе саме у холодну воду, тому що якщо покласти в киплячу воду, волокна будуть швидко руйнуватися й у підсумку ви отримаєте сухе куряче філе.
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