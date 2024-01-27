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Клопотенко розповів, як готувати соковите та ніжне куряче філе

27 січня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
За цим рецептом курче філе завжди соковите — відео
Куряче філе. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже часто зварене куряче філе виходить сухим та його важко прожувати. Все через те, що ця частина курки пісна та зовсім не містить жиру. Але повірте, воно може бути набагато смачнішим. Шеф кухар Євген Клопотенко поділився лайфхаком, як зробити соковите куряче філе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе; 
  • сіль. 

Спочатку беремо холодну воду та наливаємо в каструлю. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @klopotenko

Куряче філе розрізати на велике філе та маленьке, покласти в каструлю та додати сіль. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Куряче філе варити протягом 15 хвилин з моменту закипання. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як філе охолоне, воно буде сухе. Якщо ви бажаєте соковите філе, тоді його необхідно їсти відразу. 

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Також важливо класти куряче філе саме у холодну воду, тому що якщо покласти в киплячу воду, волокна будуть швидко руйнуватися й у підсумку ви отримаєте сухе куряче філе. 

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Євген Клопотенко
рецепти
лайфхаки
курка
шеф-кухар
куряче філе

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