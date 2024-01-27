За цим рецептом курче філе завжди соковите — відео

Куряче філе. Фото: YouTube @klopotenko

Дуже часто зварене куряче філе виходить сухим та його важко прожувати. Все через те, що ця частина курки пісна та зовсім не містить жиру. Але повірте, воно може бути набагато смачнішим. Шеф кухар Євген Клопотенко поділився лайфхаком, як зробити соковите куряче філе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе;

сіль.

Спочатку беремо холодну воду та наливаємо в каструлю.

Куряче філе. Фото: YouTube @klopotenko

Куряче філе розрізати на велике філе та маленьке, покласти в каструлю та додати сіль.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Куряче філе варити протягом 15 хвилин з моменту закипання.

Куряче філе. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як філе охолоне, воно буде сухе. Якщо ви бажаєте соковите філе, тоді його необхідно їсти відразу.

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Також важливо класти куряче філе саме у холодну воду, тому що якщо покласти в киплячу воду, волокна будуть швидко руйнуватися й у підсумку ви отримаєте сухе куряче філе.

Раніше ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь і шкоду.

Унікальні властивості квашеної капусти взимку — користь та шкода.

Також ми писали про рецепт хрумкої квашеної капусти швидкого приготування.