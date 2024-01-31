Скрембл, оката яєчня, французький омлет та омлет з молоком — відео рецепт

Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно смажити яйця на олії та вершковому маслі. Також він показав рецепт скрембла та варіації омлетів. Ці секрети допоможуть порадувати себе і близьких простими і смачними яєчними сніданками.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Смажити на олії чи на вершковому маслі

Якщо смажити яйця тільки на соняшниковій олії, то у вас вийде досить щільна засмажена скоринка. Якщо ви хочете отримати більш повітряну і ніжну структуру, смажте на вершковому маслі. А щоб ідеально збалансувати ніжність і невелику скоринку, рекомендується об'єднати олію та вершкове масло і смажити на міксі.

Як приготувати скрембл

Цей вид яєчні готувати дуже просто. Потрібно всього лише розтопити на пательні вершкове масло, вилити яйця і смажити, постійно помішуючи лопаткою.

Приготування скрембла. Фото: YouTube @klopotenko

Головне готувати не дуже довго, щоб яйця згорнулися, але при цьому залишилися ніжними і соковитими.

Як приготувати окату яєчню

Цей вид яєчні краше смажити на міксі вершкового масла і соняшникової олії. Коли масло розтопиться, акуратно вилийте яйця по одному на пательню, щоб жовток залишився не пошкодженим.

Курячі яйця. Фото: YouTube @klopotenko

Смажте кілька хвилин на плиті, а потім ще кілька – у духовці. Але можна обійтися і тільки приготуванням на плиті.

Як приготувати французький омлет

Спочатку вбийте яйця в миску і добре змішайте вінчиком.

Французький омлет. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як виллєте яйця на пательню, потрібно обережно згорнути рулетик за допомогою лопатки. Зовні яйця повинні бути готовими, а всередині залишитися дуже ніжними.

Як приготувати омлет з молоком

Щоб приготувати омлет, потрібно змішати в мисці яйця з молоком, злегка збити вінчиком.

Омлет з молоком. Фото: YouTube @klopotenko

Вилийте на пательню, через кілька хвилин перевернути омлет на інший бік. Смажити буквально хвилину або менше.

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