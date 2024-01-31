Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця arrow

Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця

31 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Скрембл, оката яєчня, французький омлет та омлет з молоком — відео рецепт
Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно смажити яйця на олії та вершковому маслі. Також він показав рецепт скрембла та варіації омлетів. Ці секрети допоможуть порадувати себе і близьких простими і смачними яєчними сніданками

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

Читайте також:

Смажити на олії чи на вершковому маслі

Якщо смажити яйця тільки на соняшниковій олії, то у вас вийде досить щільна засмажена скоринка. Якщо ви хочете отримати більш повітряну і ніжну структуру, смажте на вершковому маслі. А щоб ідеально збалансувати ніжність і невелику скоринку, рекомендується об'єднати олію та вершкове масло і смажити на міксі. 

Як приготувати скрембл

Цей вид яєчні готувати дуже просто. Потрібно всього лише розтопити на пательні вершкове масло, вилити яйця і смажити, постійно помішуючи лопаткою.

null
Приготування скрембла. Фото: YouTube @klopotenko

Головне готувати не дуже довго, щоб яйця згорнулися, але при цьому залишилися ніжними і соковитими. 

Як приготувати окату яєчню

Цей вид яєчні краше смажити на міксі вершкового масла і соняшникової олії. Коли масло розтопиться, акуратно вилийте яйця по одному на пательню, щоб жовток залишився не пошкодженим.

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @klopotenko

Смажте кілька хвилин на плиті, а потім ще кілька – у духовці. Але можна обійтися і тільки приготуванням на плиті. 

Як приготувати французький омлет

Спочатку вбийте яйця в миску і добре змішайте вінчиком.

null
Французький омлет. Фото: YouTube @klopotenko

Після того, як виллєте яйця на пательню, потрібно обережно згорнути рулетик за допомогою лопатки. Зовні яйця повинні бути готовими, а всередині залишитися дуже ніжними. 

Як приготувати омлет з молоком

Щоб приготувати омлет, потрібно змішати в мисці яйця з молоком, злегка збити вінчиком.

null
Омлет з молоком. Фото: YouTube @klopotenko

Вилийте на пательню, через кілька хвилин перевернути омлет на інший бік. Смажити буквально хвилину або менше. 

Раніше ми писали про рецепт рулету з фаршем із лаваша.

Ще ми писали чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

їжа
Євген Клопотенко
лайфхаки
яйця
рецепти
шеф-кухар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі