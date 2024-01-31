Скрембл, оката яєчня, французький омлет та омлет з молоком — відео рецепт

Клопотенко показав, як ідеально смажити яйця
Шеф кухар Євген Клопотенко розповів, як правильно смажити яйця на олії та вершковому маслі. Також він показав рецепт скрембла та варіації омлетів. Ці секрети допоможуть порадувати себе і близьких простими і смачними яєчними сніданками.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Смажити на олії чи на вершковому маслі
Якщо смажити яйця тільки на соняшниковій олії, то у вас вийде досить щільна засмажена скоринка. Якщо ви хочете отримати більш повітряну і ніжну структуру, смажте на вершковому маслі. А щоб ідеально збалансувати ніжність і невелику скоринку, рекомендується об'єднати олію та вершкове масло і смажити на міксі.
Як приготувати скрембл
Цей вид яєчні готувати дуже просто. Потрібно всього лише розтопити на пательні вершкове масло, вилити яйця і смажити, постійно помішуючи лопаткою.
Головне готувати не дуже довго, щоб яйця згорнулися, але при цьому залишилися ніжними і соковитими.
Як приготувати окату яєчню
Цей вид яєчні краше смажити на міксі вершкового масла і соняшникової олії. Коли масло розтопиться, акуратно вилийте яйця по одному на пательню, щоб жовток залишився не пошкодженим.
Смажте кілька хвилин на плиті, а потім ще кілька – у духовці. Але можна обійтися і тільки приготуванням на плиті.
Як приготувати французький омлет
Спочатку вбийте яйця в миску і добре змішайте вінчиком.
Після того, як виллєте яйця на пательню, потрібно обережно згорнути рулетик за допомогою лопатки. Зовні яйця повинні бути готовими, а всередині залишитися дуже ніжними.
Як приготувати омлет з молоком
Щоб приготувати омлет, потрібно змішати в мисці яйця з молоком, злегка збити вінчиком.
Вилийте на пательню, через кілька хвилин перевернути омлет на інший бік. Смажити буквально хвилину або менше.
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