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Кіш з куркою та броколі — рецепт пирога з ніжною начинкою

9 лютого 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт поживного пирога кіш з куркою та броколі — відео
Кіш з куркою та броколі. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт пирога кіш з ніжною начинкою з курки та броколі. Спробуйте приготувати та переконайтеся в тому, що цей рецепт вартий вашої уваги. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня в еміграції

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Вам знадобиться: 

  • борошно 200 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • яйце 1 шт.;
  • сіль;
  • цукор. 

Для начинки:

  • курка (1 середне філе);
  • броколі 1 головка;
  • яйце 3 шт.;
  • сметана 200 г;
  • цибуля 1 середня шт.;
  • олія для смаження;
  • сіль та перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно додати до борошна вершкове масло та перетерти в крихту, додати сіль та цукор, замісити тісто. 

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Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

До тіста додати куряче яйце, ще раз ретельно перемішати. Тісто має вийти еластичне. Ставимо в холодильник на 20-30 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Нарізати куряче філе, броколі та цибулю. 

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Приготування начинки. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

На пательні обсмажити цибулю. Потім додати курку та броколі. 

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Курка та броколі. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тісто викласти на форму для випікання, формуючи бортики. 

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Основу з тіста випікати при 200 °C 15 хвилин.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тепер потрібно змішати курячі яйца та сметану. Додати спеції та ретельно перемішати. 

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Яйця та сметана. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Викласти начинку та залити яйцями зі сметаною. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Пиріг випікати 30-40 хвилин при 180 °C.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Також ми писали про 3 секрети пишних оладок на кефірі

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випічка
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броколі
кіш

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