Рецепт поживного пирога кіш з куркою та броколі — відео

Кіш з куркою та броколі — рецепт пирога з ніжною начинкою
Рецепт пирога кіш з ніжною начинкою з курки та броколі. Спробуйте приготувати та переконайтеся в тому, що цей рецепт вартий вашої уваги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня в еміграції.
Вам знадобиться:
- борошно 200 г;
- вершкове масло 100 г;
- яйце 1 шт.;
- сіль;
- цукор.
Для начинки:
- курка (1 середне філе);
- броколі 1 головка;
- яйце 3 шт.;
- сметана 200 г;
- цибуля 1 середня шт.;
- олія для смаження;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно додати до борошна вершкове масло та перетерти в крихту, додати сіль та цукор, замісити тісто.
До тіста додати куряче яйце, ще раз ретельно перемішати. Тісто має вийти еластичне. Ставимо в холодильник на 20-30 хвилин.
Нарізати куряче філе, броколі та цибулю.
На пательні обсмажити цибулю. Потім додати курку та броколі.
Тісто викласти на форму для випікання, формуючи бортики.
Основу з тіста випікати при 200 °C 15 хвилин.
Тепер потрібно змішати курячі яйца та сметану. Додати спеції та ретельно перемішати.
Викласти начинку та залити яйцями зі сметаною.
Пиріг випікати 30-40 хвилин при 180 °C.
Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.
Також ми писали про 3 секрети пишних оладок на кефірі.
Читайте Новини.LIVE!