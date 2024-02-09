Рецепт поживного пирога кіш з куркою та броколі — відео

Кіш з куркою та броколі. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Рецепт пирога кіш з ніжною начинкою з курки та броколі. Спробуйте приготувати та переконайтеся в тому, що цей рецепт вартий вашої уваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня в еміграції.

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Вам знадобиться:

борошно 200 г;

вершкове масло 100 г;

яйце 1 шт.;

сіль;

цукор.

Для начинки:

курка (1 середне філе);

броколі 1 головка;

яйце 3 шт.;

сметана 200 г;

цибуля 1 середня шт.;

олія для смаження;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно додати до борошна вершкове масло та перетерти в крихту, додати сіль та цукор, замісити тісто.

Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

До тіста додати куряче яйце, ще раз ретельно перемішати. Тісто має вийти еластичне. Ставимо в холодильник на 20-30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Нарізати куряче філе, броколі та цибулю.

Приготування начинки. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

На пательні обсмажити цибулю. Потім додати курку та броколі.

Курка та броколі. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тісто викласти на форму для випікання, формуючи бортики.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Основу з тіста випікати при 200 °C 15 хвилин.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Тепер потрібно змішати курячі яйца та сметану. Додати спеції та ретельно перемішати.

Яйця та сметана. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Викласти начинку та залити яйцями зі сметаною.

Приготування пирога. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Пиріг випікати 30-40 хвилин при 180 °C.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

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