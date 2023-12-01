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Імбирне печиво "миколайчики" — рецепт від курсантів Нацгвардії

1 грудня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший рецепт приготування імбирного печива — відео
Імбирне печиво. Фото: YouTube @nangu_live
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Курсанти Академії Національної гвардії України приготували імбирне печиво за власним рецептом до Дня Святого Миколая. Збережіть цей метод приготування й собі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Національна академія Національної гвардії України

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Вам знадобиться: 

  • борошно 250 гр; 
  • масло вершкове 100 гр; 
  • яйце 1 шт; 
  • цукрова пудра 100 гр; 
  • мед 25 гр;
  • кориця 1 ч.л;
  • імбир молотий 1 ч.л;
  • какао 1 ч.л;
  • розпушувач 10 гр;
  • сіль 1 ч.л;

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно змішати вершкове масло та цукор. Все ретельно перемішати. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @nangu_live

Додаємо все до борошна, ретельно перемішати. Також потім потрібно додати яйце. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nangu_live

Тепер потрібно змішати борошно та какао. Додаємо мед та все спеції. 

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Тесто для печенья. Фото: YouTube @nangu_live

Кладемо в холодильник на 15-20 хвилин. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @nangu_live Фото: YouTube @nangu_live

Охолоджене тісто кладемо на пергамент та починаємо його розкачувати. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @nangu_live Фото: YouTube @nangu_live

Потім за допомогою фігурок видавлюємо печиво. 

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Приготування печива. Фото: YouTube @nangu_live

Випікати при температурі 180 градусів протягом 12-13 хвилин. 

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Готове печиво. Фото: YouTube @nangu_live

Готове печиво залишилося прикрасити за допомогою глазурі. 

Раніше ми писали про рецепт ялинки з листкового тіста із сиром до Дня Святого Миколая. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому вона прикрасить новорічний стіл.

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Радимо ознайомитися з тортом "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом. Він виходить м'який, у міру солодкий, із вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто та швидко.

Або зверніть увагу на рецепт яблучного пирога без борошна, який тане в роті.

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