Найпростіший рецепт приготування імбирного печива — відео

Імбирне печиво "миколайчики" — рецепт від курсантів Нацгвардії
Курсанти Академії Національної гвардії України приготували імбирне печиво за власним рецептом до Дня Святого Миколая. Збережіть цей метод приготування й собі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Національна академія Національної гвардії України.
Вам знадобиться:
- борошно 250 гр;
- масло вершкове 100 гр;
- яйце 1 шт;
- цукрова пудра 100 гр;
- мед 25 гр;
- кориця 1 ч.л;
- імбир молотий 1 ч.л;
- какао 1 ч.л;
- розпушувач 10 гр;
- сіль 1 ч.л;
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати вершкове масло та цукор. Все ретельно перемішати.
Додаємо все до борошна, ретельно перемішати. Також потім потрібно додати яйце.
Тепер потрібно змішати борошно та какао. Додаємо мед та все спеції.
Кладемо в холодильник на 15-20 хвилин.
Охолоджене тісто кладемо на пергамент та починаємо його розкачувати.
Потім за допомогою фігурок видавлюємо печиво.
Випікати при температурі 180 градусів протягом 12-13 хвилин.
Готове печиво залишилося прикрасити за допомогою глазурі.
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