Найпростіший рецепт приготування імбирного печива — відео

Імбирне печиво. Фото: YouTube @nangu_live

Курсанти Академії Національної гвардії України приготували імбирне печиво за власним рецептом до Дня Святого Миколая. Збережіть цей метод приготування й собі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Національна академія Національної гвардії України.

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Вам знадобиться:

борошно 250 гр;

масло вершкове 100 гр;

яйце 1 шт;

цукрова пудра 100 гр;

мед 25 гр;

кориця 1 ч.л;

імбир молотий 1 ч.л;

какао 1 ч.л;

розпушувач 10 гр;

сіль 1 ч.л;

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати вершкове масло та цукор. Все ретельно перемішати.

Вершкове масло. Фото: YouTube @nangu_live

Додаємо все до борошна, ретельно перемішати. Також потім потрібно додати яйце.

Приготування тіста. Фото: YouTube @nangu_live

Тепер потрібно змішати борошно та какао. Додаємо мед та все спеції.

Тесто для печенья. Фото: YouTube @nangu_live

Кладемо в холодильник на 15-20 хвилин.

Приготування печива. Фото: YouTube @nangu_live Фото: YouTube @nangu_live

Охолоджене тісто кладемо на пергамент та починаємо його розкачувати.

Приготування печива. Фото: YouTube @nangu_live Фото: YouTube @nangu_live

Потім за допомогою фігурок видавлюємо печиво.

Приготування печива. Фото: YouTube @nangu_live

Випікати при температурі 180 градусів протягом 12-13 хвилин.

Готове печиво. Фото: YouTube @nangu_live

Готове печиво залишилося прикрасити за допомогою глазурі.

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