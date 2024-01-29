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Ідеальний та простий рецепт запеченої скумбрії

29 січня 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати скумбрію в духовці — відео рецепт
Запечена скумбрія. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить дуже смачна та корисна скумбрія. Спробуйте приготувати й будете радити цей спосіб друзям та знайомим. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • скумбрія — 1 шт.

Для соусу:

  • олія — 2 ст.л.;
  • соєвий соус — 1 ст.л.;
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • паприка — 1 ч.л.;
  • мелений перець за смаком;
  • гірчиця (французька) — 1 ст.л.;
  • кріп за смаком. 

Спосіб приготування 

Скумбрію очищаємо від нутрощів, витягуємо хребет та зрізаємо усі плавники. 

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Сира скумбрія. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По всій рибині робимо надрізи (зручніше скористатися кухонними ножицями).

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Розрізи на скумбрії. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готуємо соус. Усі інгредієнти поєднуємо та все перемішуємо. 

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Соус для риби. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Гарно змащуємо рибу соусом, перевертаємо кожен шматочок догори.

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Риба в соусі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту до 180 °C духовку на 20-25 хвилин. 

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Запечена риба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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риба
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