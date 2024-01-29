Як приготувати скумбрію в духовці — відео рецепт

Запечена скумбрія. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

За цим рецептом виходить дуже смачна та корисна скумбрія. Спробуйте приготувати й будете радити цей спосіб друзям та знайомим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

скумбрія — 1 шт.

Для соусу:

олія — 2 ст.л.;

соєвий соус — 1 ст.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

паприка — 1 ч.л.;

мелений перець за смаком;

гірчиця (французька) — 1 ст.л.;

кріп за смаком.

Спосіб приготування

Скумбрію очищаємо від нутрощів, витягуємо хребет та зрізаємо усі плавники.

Сира скумбрія. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

По всій рибині робимо надрізи (зручніше скористатися кухонними ножицями).

Розрізи на скумбрії. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готуємо соус. Усі інгредієнти поєднуємо та все перемішуємо.

Соус для риби. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Гарно змащуємо рибу соусом, перевертаємо кожен шматочок догори.

Риба в соусі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту до 180 °C духовку на 20-25 хвилин.

Запечена риба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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