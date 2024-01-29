Як приготувати скумбрію в духовці — відео рецепт

Ідеальний та простий рецепт запеченої скумбрії
За цим рецептом виходить дуже смачна та корисна скумбрія. Спробуйте приготувати й будете радити цей спосіб друзям та знайомим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 1 шт.
Для соусу:
- олія — 2 ст.л.;
- соєвий соус — 1 ст.л.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- паприка — 1 ч.л.;
- мелений перець за смаком;
- гірчиця (французька) — 1 ст.л.;
- кріп за смаком.
Спосіб приготування
Скумбрію очищаємо від нутрощів, витягуємо хребет та зрізаємо усі плавники.
По всій рибині робимо надрізи (зручніше скористатися кухонними ножицями).
Готуємо соус. Усі інгредієнти поєднуємо та все перемішуємо.
Гарно змащуємо рибу соусом, перевертаємо кожен шматочок догори.
Ставимо в розігріту до 180 °C духовку на 20-25 хвилин.
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