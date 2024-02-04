Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Ідеальний рецепт заварного крему для будь-якого торта arrow

Ідеальний рецепт заварного крему для будь-якого торта

4 лютого 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт заварного крему — відео рецепт
Заварний крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дійсно ідеальний рецепт улюбленого крему для тортів та тістечок. Крем відмінно підходить для прошарку наполеону, медовика, бісквітних або вафельних коржів, ним заповнюють еклери та трубочки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • борошно — 4 ст.;
  • крохмаль — 2 ст.л.;
  • молоко — 800 мл;
  • вершкове масло — 80 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно в каструлю з товстим дном розбити два курячі яйця, додаємо цукор, все ретельно перемішуємо.

null
Яйця та цукор. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потім додаємо ванільний цукор, ретельно перемішати.

null
Цукор та жовтки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

У кілька етапів додаємо борошно. Потрібно все ретельно перемішувати.

null
Додавання борошна. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потім додаємо крохмаль, ретельно перемішати. Можна використовувати кукурудзяний або картопляний крохмаль.

null
Додавання молока. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потім додаємо молоко кімнатної температури, вливаємо тонким струмком постійно перемішуючи.

null
Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер ставимо каструлю на середній вогонь та постійно перемішуємо. Варити до загустіння. Як тільки на поверхні крему почнуть з'являтися бульбашки, вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло.

null
Готовий крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Залишаємо крем до охолодження та можна використовувати.

Раніше ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.

Також ми писали про рецепт яблучного пирога без борошна та олії — можна їсти на ніч.

Рекомендуємо ознайомитися з рецептом смачного сирного торта "сльози ангела".

їжа
рецепти
лайфхаки
торт
випічка
заварний крем

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі