Простий рецепт заварного крему — відео рецепт

Заварний крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Це дійсно ідеальний рецепт улюбленого крему для тортів та тістечок. Крем відмінно підходить для прошарку наполеону, медовика, бісквітних або вафельних коржів, ним заповнюють еклери та трубочки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

борошно — 4 ст.;

крохмаль — 2 ст.л.;

молоко — 800 мл;

вершкове масло — 80 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно в каструлю з товстим дном розбити два курячі яйця, додаємо цукор, все ретельно перемішуємо.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потім додаємо ванільний цукор, ретельно перемішати.

Цукор та жовтки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

У кілька етапів додаємо борошно. Потрібно все ретельно перемішувати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потім додаємо крохмаль, ретельно перемішати. Можна використовувати кукурудзяний або картопляний крохмаль.

Додавання молока. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Потім додаємо молоко кімнатної температури, вливаємо тонким струмком постійно перемішуючи.

Додавання вершкового масла. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Тепер ставимо каструлю на середній вогонь та постійно перемішуємо. Варити до загустіння. Як тільки на поверхні крему почнуть з'являтися бульбашки, вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло.

Готовий крем. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Залишаємо крем до охолодження та можна використовувати.

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