Простий рецепт заварного крему — відео рецепт

Ідеальний рецепт заварного крему для будь-якого торта
Це дійсно ідеальний рецепт улюбленого крему для тортів та тістечок. Крем відмінно підходить для прошарку наполеону, медовика, бісквітних або вафельних коржів, ним заповнюють еклери та трубочки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Солодке життя з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- борошно — 4 ст.;
- крохмаль — 2 ст.л.;
- молоко — 800 мл;
- вершкове масло — 80 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно в каструлю з товстим дном розбити два курячі яйця, додаємо цукор, все ретельно перемішуємо.
Потім додаємо ванільний цукор, ретельно перемішати.
У кілька етапів додаємо борошно. Потрібно все ретельно перемішувати.
Потім додаємо крохмаль, ретельно перемішати. Можна використовувати кукурудзяний або картопляний крохмаль.
Потім додаємо молоко кімнатної температури, вливаємо тонким струмком постійно перемішуючи.
Тепер ставимо каструлю на середній вогонь та постійно перемішуємо. Варити до загустіння. Як тільки на поверхні крему почнуть з'являтися бульбашки, вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло.
Залишаємо крем до охолодження та можна використовувати.
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