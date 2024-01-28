Найпростіший рецепт Наполеона — відео

Ідеальний рецепт торта "Наполеон" — дуже смачний крем та коржі
За цим рецептом виходить найсмачніший торт Наполеон. У ньому просто незрівнянний крем і ніжні листкові коржі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 400 г борошна;
- 200 г замороженого вершкового масла;
- 200 г сметани 15%;
- 1 яйце велике;
- сіль 0,5 ч.л.
Для крему:
- вершкове масло кімнатної температури 200 г;
- згущене молоко кімнатної температури 150 г;
- молоко 400 г;
- яйце 2 шт;
- цукор 100 г + 20 г ванільного цукру;
- борошно 25 г;
- крохмаль 25 р.
Для крихти:
- цукрова пудра 1 ст.
Спосіб приготування
Спочатку зробимо основу для заварного крему, тому що їй потрібно охолонути до кімнатної температури. Змішати яйця з цукром, ванільним цукром, борошном, крохмалем.
Додати молоко. Заварити крем на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не було грудочок, і крем не підгорів.
Дати заварній основі охолонути до кімнатної температури.
Заморожене вершкове масло натерти на тертці, постійно вмочуючи його в борошно. Додати сіль до яйця, перемішати. Додати яйце і сметану до крихти з вершкового масла і борошна.
Швидко замісити тісто, не потрібно довго його вимішувати, необхідно просто поєднати. Розділити на 8-10 рівних частин, покласти в холодильник на 1 годину.
Розкатати кожен шматочок тіста на пергаменті, при необхідності посипаючи борошном тісто. Випікати 7-8 хвилин при температурі 200°С.
Поки корж гарячий, обрізати його, надаючи круглу форму. Випекти всі 8-10 коржів. Обрізки коржів підрум'янити в духовці.
Масло кімнатної температури збити протягом 2 хвилин, додати згущене молоко кімнатної температури, збивати кілька хвилин до отримання пишного однорідного крему.
Додати заварну основу кімнатної температури по 1 ч.л. за раз, збиваючи до однорідності.
Остиглі коржі змастити кремом (по 2 ст.л. крему на 1 корж). Верх та боки торта теж змастити кремом. З обрізків зробити крихту, перемішати з цукровою пудрою. Посипати крихтою верх і боки торта.
Якщо любите Наполеон із хрусткими коржами, то поставте торт у холодильник на 2 години, щоб він трохи стабілізувався.
Якщо любите вологий Наполеон, дайте йому просочитися в холодильнику протягом мінімум 6-8 годин.
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