Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Ідеальний рецепт торта "Наполеон" — дуже смачний крем та коржі arrow

Ідеальний рецепт торта "Наполеон" — дуже смачний крем та коржі

28 січня 2024 21:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший рецепт Наполеона — відео
Торт Наполеон". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить найсмачніший торт Наполеон. У ньому просто незрівнянний крем і ніжні листкові коржі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 400 г борошна;
  • 200 г замороженого вершкового масла;
  • 200 г сметани 15%;
  • 1 яйце велике;
  • сіль 0,5 ч.л.

Для крему:

  • вершкове масло кімнатної температури 200 г;
  • згущене молоко кімнатної температури 150 г;
  • молоко 400 г;
  • яйце 2 шт;
  • цукор 100 г + 20 г ванільного цукру;
  • борошно 25 г;
  • крохмаль 25 р.

Для крихти:

  • цукрова пудра 1 ст.

Спосіб приготування

Спочатку зробимо основу для заварного крему, тому що їй потрібно охолонути до кімнатної температури. Змішати яйця з цукром, ванільним цукром, борошном, крохмалем.

null
Цукор та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати молоко. Заварити крем на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не було грудочок, і крем не підгорів.

null
Цукор та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати заварній основі охолонути до кімнатної температури.

null
Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заморожене вершкове масло натерти на тертці, постійно вмочуючи його в борошно. Додати сіль до яйця, перемішати. Додати яйце і сметану до крихти з вершкового масла і борошна.

null
Тісто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Швидко замісити тісто, не потрібно довго його вимішувати, необхідно просто поєднати. Розділити на 8-10 рівних частин, покласти в холодильник на 1 годину.

null
Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкатати кожен шматочок тіста на пергаменті, при необхідності посипаючи борошном тісто. Випікати 7-8 хвилин при температурі 200°С.

null
Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поки корж гарячий, обрізати його, надаючи круглу форму. Випекти всі 8-10 коржів. Обрізки коржів підрум'янити в духовці.

null
Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Масло кімнатної температури збити протягом 2 хвилин, додати згущене молоко кімнатної температури, збивати кілька хвилин до отримання пишного однорідного крему.

null
Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати заварну основу кімнатної температури по 1 ч.л. за раз, збиваючи до однорідності.

null
Коржі та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остиглі коржі змастити кремом (по 2 ст.л. крему на 1 корж). Верх та боки торта теж змастити кремом. З обрізків зробити крихту, перемішати з цукровою пудрою. Посипати крихтою верх і боки торта.

null
Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо любите Наполеон із хрусткими коржами, то поставте торт у холодильник на 2 години, щоб він трохи стабілізувався.

null
Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо любите вологий Наполеон, дайте йому просочитися в холодильнику протягом мінімум 6-8 годин.

Раніше ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.

Ще ми писали про рецепт краффінів із сухофруктами та без яєць.

Радимо ознайомитися з рецептом смачного сирного торта "сльози ангела".

рецепти
лайфхаки
торт
випічка
Наполеон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі