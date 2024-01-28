Найпростіший рецепт Наполеона — відео

Торт Наполеон". Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом виходить найсмачніший торт Наполеон. У ньому просто незрівнянний крем і ніжні листкові коржі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

400 г борошна;

200 г замороженого вершкового масла;

200 г сметани 15%;

1 яйце велике;

сіль 0,5 ч.л.

Для крему:

вершкове масло кімнатної температури 200 г;

згущене молоко кімнатної температури 150 г;

молоко 400 г;

яйце 2 шт;

цукор 100 г + 20 г ванільного цукру;

борошно 25 г;

крохмаль 25 р.

Для крихти:

цукрова пудра 1 ст.

Спосіб приготування

Спочатку зробимо основу для заварного крему, тому що їй потрібно охолонути до кімнатної температури. Змішати яйця з цукром, ванільним цукром, борошном, крохмалем.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати молоко. Заварити крем на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не було грудочок, і крем не підгорів.

Цукор та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати заварній основі охолонути до кімнатної температури.

Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заморожене вершкове масло натерти на тертці, постійно вмочуючи його в борошно. Додати сіль до яйця, перемішати. Додати яйце і сметану до крихти з вершкового масла і борошна.

Тісто для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Швидко замісити тісто, не потрібно довго його вимішувати, необхідно просто поєднати. Розділити на 8-10 рівних частин, покласти в холодильник на 1 годину.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкатати кожен шматочок тіста на пергаменті, при необхідності посипаючи борошном тісто. Випікати 7-8 хвилин при температурі 200°С.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поки корж гарячий, обрізати його, надаючи круглу форму. Випекти всі 8-10 коржів. Обрізки коржів підрум'янити в духовці.

Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Масло кімнатної температури збити протягом 2 хвилин, додати згущене молоко кімнатної температури, збивати кілька хвилин до отримання пишного однорідного крему.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати заварну основу кімнатної температури по 1 ч.л. за раз, збиваючи до однорідності.

Коржі та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остиглі коржі змастити кремом (по 2 ст.л. крему на 1 корж). Верх та боки торта теж змастити кремом. З обрізків зробити крихту, перемішати з цукровою пудрою. Посипати крихтою верх і боки торта.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо любите Наполеон із хрусткими коржами, то поставте торт у холодильник на 2 години, щоб він трохи стабілізувався.

Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо любите вологий Наполеон, дайте йому просочитися в холодильнику протягом мінімум 6-8 годин.

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