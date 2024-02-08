Просте та смачне тісто для піци - відео рецепт

Ідеальний рецепт тіста для піци з м'якими скоринками
Головний аспект у приготуванні домашньої піци — це, звичайно ж, тісто. Це майже класичний рецепт італійського дріжджового тіста, яке виходить смачним, а скоринки м'якими та пишними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться (для 600 г тіста):
- вода тепла 200 мл;
- 1 ч. л. сухих дріжджів;
- 2 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. солі (без гірки);
- 2 ст. л. олії;
- борошно близько 400 г.
Для соусу:
- 250 г помідорів;
- базилік 1 жменя свіжого або 1 ч. л. сухого;
- часник 2 зубчики;
- сіль за смаком;
- цукор.
Спосіб приготування
Дріжджі та цукор розчинити у теплій воді, додати 3-4 ст. л. борошна, все перемішати, залишити на 15 хвилин.
У опару, що вийшла, додати сіль, олію і борошно, поступово замішуючи м'яке еластичне тісто.
Вимісити хвилин 5, сформувати колобок і залишити тісто відпочивати на 40 хвилин, або 1 годину, тісто має підійти і збільшитися в об'ємі.
Для "ледачого" соусу подрібнити помідори дуже дрібно, на сковороді випарувати з них зайву рідину, додати дрібно нарізаний часник і базилік, сіль і цукор до смаку. Можна прибрати шкірку з помідорів, попередньо їх пробланширувавши (опустити на 5 хвилин у окріп, потім у крижану воду, шкірка буде добре відходити).
Тісто розкочуємо в коло товщиною 0,5 см акуратно, щоб максимально зберегти бульбашки повітря, що сформувалися.
Змащуємо заготовку піци соусом. Зверху викладаємо начинку (начинки беріть стільки ж, скільки тіста).
Духовку прогріваємо до 250°C, випікаємо 10-12 хвилин, не більше, не потрібно пересушувати тісто та начинку.
Кірочку готової гарячої піци можна змастити оливковою олією, а можна пропустити цей крок, зверху накрити буквально на 2 хвилини рушником, щоб вони розм'якшилися.
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