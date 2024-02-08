Просте та смачне тісто для піци - відео рецепт

Домашня піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Головний аспект у приготуванні домашньої піци — це, звичайно ж, тісто. Це майже класичний рецепт італійського дріжджового тіста, яке виходить смачним, а скоринки м'якими та пишними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться (для 600 г тіста):

вода тепла 200 мл;

1 ч. л. сухих дріжджів;

2 ч. л. цукру;

1 ч. л. солі (без гірки);

2 ст. л. олії;

борошно близько 400 г.

Для соусу:

250 г помідорів;

базилік 1 жменя свіжого або 1 ч. л. сухого;

часник 2 зубчики;

сіль за смаком;

цукор.

Спосіб приготування

Дріжджі та цукор розчинити у теплій воді, додати 3-4 ст. л. борошна, все перемішати, залишити на 15 хвилин.

Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У опару, що вийшла, додати сіль, олію і борошно, поступово замішуючи м'яке еластичне тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вимісити хвилин 5, сформувати колобок і залишити тісто відпочивати на 40 хвилин, або 1 годину, тісто має підійти і збільшитися в об'ємі.

Тісто для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для "ледачого" соусу подрібнити помідори дуже дрібно, на сковороді випарувати з них зайву рідину, додати дрібно нарізаний часник і базилік, сіль і цукор до смаку. Можна прибрати шкірку з помідорів, попередньо їх пробланширувавши (опустити на 5 хвилин у окріп, потім у крижану воду, шкірка буде добре відходити).

Соус для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто розкочуємо в коло товщиною 0,5 см акуратно, щоб максимально зберегти бульбашки повітря, що сформувалися.

Начинка для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змащуємо заготовку піци соусом. Зверху викладаємо начинку (начинки беріть стільки ж, скільки тіста).

Корж для піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Духовку прогріваємо до 250°C, випікаємо 10-12 хвилин, не більше, не потрібно пересушувати тісто та начинку.

Приготування піци. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кірочку готової гарячої піци можна змастити оливковою олією, а можна пропустити цей крок, зверху накрити буквально на 2 хвилини рушником, щоб вони розм'якшилися.

Готова піца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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