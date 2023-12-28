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Ідеальний рецепт скумбрії, запеченої із прянощами у вигляді рулетиків

28 грудня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна страва на новорічний стіл зі скумбрії — відео рецепт
Рулети зі скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачної та ароматної скумбрії. Такі рулетики зі скумбрії можна приготувати та подати на новорічний стіл або на будь-яке інше свято. Риба, запечена з прянощами у вигляді рулетиків у маринаді, який вартий окремої похвали.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжоморожена 1 кг (2 шт.);
  • чорний мелений перець;
  • коріандр 1 ч. л;
  • соєвий соус 3-4 ст.л;
  • цедра ¼ лимона;
  • сік лимона 1 ст.л;
  • цукру 1 ч. л. без гірки.

Спосіб приготування

Видалити нутрощі та плавники у скумбрії. Розрізати кожну скумбрію на філе.

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Сира скумбрія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати філе чорним перцем до смаку. Подрібнити коріандр та посипати їм філе. На дрібній тертці натерти трохи цедри лимона та приправити її філе для аромату.

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Філе скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати соєвий соус, лимонний сік та цукор. Змастити філе і дати промаринуватись протягом 20-30 хвилин, можна і довше.

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Рулети зі скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чим більше філе маринується, тим ароматнішим і смачнішим вийде.

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Рулети зі скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожне філе розрізати навпіл уздовж, з кожної частини згорнути рулетик і зафіксувати дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Викласти на пергамент, змащений олією.

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Рулет зі скумбрії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин|мінути| в духовці, заздалегідь розігрітій до 180°С.

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