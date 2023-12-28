Ідеальна страва на новорічний стіл зі скумбрії — відео рецепт

Ідеальний рецепт скумбрії, запеченої із прянощами у вигляді рулетиків
Рецепт дуже смачної та ароматної скумбрії. Такі рулетики зі скумбрії можна приготувати та подати на новорічний стіл або на будь-яке інше свято. Риба, запечена з прянощами у вигляді рулетиків у маринаді, який вартий окремої похвали.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена 1 кг (2 шт.);
- чорний мелений перець;
- коріандр 1 ч. л;
- соєвий соус 3-4 ст.л;
- цедра ¼ лимона;
- сік лимона 1 ст.л;
- цукру 1 ч. л. без гірки.
Спосіб приготування
Видалити нутрощі та плавники у скумбрії. Розрізати кожну скумбрію на філе.
Посипати філе чорним перцем до смаку. Подрібнити коріандр та посипати їм філе. На дрібній тертці натерти трохи цедри лимона та приправити її філе для аромату.
Змішати соєвий соус, лимонний сік та цукор. Змастити філе і дати промаринуватись протягом 20-30 хвилин, можна і довше.
Чим більше філе маринується, тим ароматнішим і смачнішим вийде.
Кожне філе розрізати навпіл уздовж, з кожної частини згорнути рулетик і зафіксувати дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Викласти на пергамент, змащений олією.
Випікати 15-20 хвилин|мінути| в духовці, заздалегідь розігрітій до 180°С.
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