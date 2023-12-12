Рецепт печінкового торта — відео

Печінковий торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Цей рецепт печінкового торта ідеально підходить для святкового столу. Він має неперевершений смак та стане справжньою прикрасою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

600 г курячої печінки;

3 яйця;

2 ст. олії;

3 ст. борошна;

2 ст. сметани;

цибуля 2 шт.;

морква 2 шт.;

майонез 300 г;

3 зубчики часнику;

зелень та салат для прикраси;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

До курячої печінки додаємо яйця, сметану та сіль. Все ретельно подрібнити до однорідної маси.

Печінкове тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі додаємо борошно, ретельно перемішати. Тісто для млинців готове.

Печінкове тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

На розігрітій пательні починаємо смажити печінкові млинці. Смажити потрібно на середньому вогні, перевертати через 1-2 хвилини.

Цибуля для начинки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати цибулю та натерти моркву.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні смажимо цибулю, потім додаємо моркву.

Печінковий млинець. Фото: YouTube @prostirecepti

До майонезу додати тертий часник за смаком.

Начинка з цибулі та моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер починаємо збирати торт. Змащуємо кожний млинець майонезом та викладаємо начинку з цибулі та моркви.

Печінковий торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Таким чином збираємо весь торт. Прикрасити торт можна за допомогою кропу та за бажання додати червону ікру.

Шматок печінкового торта. Фото: YouTube @prostirecepti

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