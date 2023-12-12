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Ідеальний рецепт печінкового торта на закуску до Нового року

12 грудня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт печінкового торта — відео
Печінковий торт. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт печінкового торта ідеально підходить для святкового столу. Він має неперевершений смак та стане справжньою прикрасою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • 600 г курячої печінки;
  • 3 яйця;
  • 2 ст. олії;
  • 3 ст. борошна;
  • 2 ст. сметани;
  • цибуля 2 шт.;
  • морква 2 шт.;
  • майонез 300 г;
  • 3 зубчики часнику;
  • зелень та салат для прикраси;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

До курячої печінки додаємо яйця, сметану та сіль. Все ретельно подрібнити до однорідної маси. 

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Печінкове тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі додаємо борошно, ретельно перемішати. Тісто для млинців готове. 

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Печінкове тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

На розігрітій пательні починаємо смажити печінкові млинці. Смажити потрібно на середньому вогні, перевертати через 1-2 хвилини. 

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Цибуля для начинки. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати цибулю та натерти моркву. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні смажимо цибулю, потім додаємо моркву. 

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Печінковий млинець. Фото: YouTube @prostirecepti

До майонезу додати тертий часник за смаком. 

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Начинка з цибулі та моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер починаємо збирати торт. Змащуємо кожний млинець майонезом та викладаємо начинку з цибулі та моркви. 

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Печінковий торт. Фото: YouTube @prostirecepti

Таким чином збираємо весь торт. Прикрасити торт можна за допомогою кропу та за бажання додати червону ікру. 

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Шматок печінкового торта. Фото: YouTube @prostirecepti

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