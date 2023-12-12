Рецепт печінкового торта — відео

Ідеальний рецепт печінкового торта на закуску до Нового року
Цей рецепт печінкового торта ідеально підходить для святкового столу. Він має неперевершений смак та стане справжньою прикрасою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 600 г курячої печінки;
- 3 яйця;
- 2 ст. олії;
- 3 ст. борошна;
- 2 ст. сметани;
- цибуля 2 шт.;
- морква 2 шт.;
- майонез 300 г;
- 3 зубчики часнику;
- зелень та салат для прикраси;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
До курячої печінки додаємо яйця, сметану та сіль. Все ретельно подрібнити до однорідної маси.
Далі додаємо борошно, ретельно перемішати. Тісто для млинців готове.
На розігрітій пательні починаємо смажити печінкові млинці. Смажити потрібно на середньому вогні, перевертати через 1-2 хвилини.
Далі потрібно нарізати цибулю та натерти моркву.
На пательні смажимо цибулю, потім додаємо моркву.
До майонезу додати тертий часник за смаком.
Тепер починаємо збирати торт. Змащуємо кожний млинець майонезом та викладаємо начинку з цибулі та моркви.
Таким чином збираємо весь торт. Прикрасити торт можна за допомогою кропу та за бажання додати червону ікру.
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