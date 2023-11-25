Смачна закуска з моркви до святкового столу — відео рецепт

Ідеальний рецепт оригінальної моркви по-корейськи
Морква по-корейськи готується дуже швидко і просто. Це не тільки чудова закуска, але і смачне доповнення до салатів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.
Вам знадобиться:
- морква 1 кг;
- цукор 2 столові ложки;
- сіль 2 чайні ложки;
- приправа до моркви 25 г;
- часник 8 зубків;
- перець червоний мелений;
- цибуля 1 шт;
- олія 100 мл;
- оцет яблучний 4 столові ложки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти моркву за допомогою терки моркви по-корейськи.
До моркви на один кілограм додаємо дві чайні ложки солі та дві столові ложки цукру. Все ретельно пермішати. Морква повинна пустити сік, для цього залишаємо її постояти протягом 10 хвилин.
Далі потрібно нарізати цибулю дрібною соломкою. Цибулю висипаємо на пательню, її потрібно обсмажити з додаванням 5 столових ложок рослинної олії.
До моркви додаємо вісім зубчиків чавленого часнику. Зверху часника кладемо чорний перець та 20 грамів моркви по-корейськи.
Заливаємо гарячою олією з цибулею. Все ретельно перемішати.
Потім потрібно додати 2-3 столові ложки яблучного оцту. Все ретельно перемішати. Дати настоятися моркві та можна подавати до столу.
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