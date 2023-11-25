Смачна закуска з моркви до святкового столу — відео рецепт

Морква по-корейськи. Фото: Freepik

Морква по-корейськи готується дуже швидко і просто. Це не тільки чудова закуска, але і смачне доповнення до салатів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.

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Вам знадобиться:

морква 1 кг;

цукор 2 столові ложки;

сіль 2 чайні ложки;

приправа до моркви 25 г;

часник 8 зубків;

перець червоний мелений;

цибуля 1 шт;

олія 100 мл;

оцет яблучний 4 столові ложки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти моркву за допомогою терки моркви по-корейськи.

Морква для салату. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До моркви на один кілограм додаємо дві чайні ложки солі та дві столові ложки цукру. Все ретельно пермішати. Морква повинна пустити сік, для цього залишаємо її постояти протягом 10 хвилин.

Морква, цукор та сіль. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі потрібно нарізати цибулю дрібною соломкою. Цибулю висипаємо на пательню, її потрібно обсмажити з додаванням 5 столових ложок рослинної олії.

Цибуля та олія. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

До моркви додаємо вісім зубчиків чавленого часнику. Зверху часника кладемо чорний перець та 20 грамів моркви по-корейськи.

Морква, спеції та часник. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Заливаємо гарячою олією з цибулею. Все ретельно перемішати.

Морква по-корейськи. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім потрібно додати 2-3 столові ложки яблучного оцту. Все ретельно перемішати. Дати настоятися моркві та можна подавати до столу.

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