Як смачно приготувати курячі ніжки — відео рецепт

Ідеальний рецепт курячих ніжок у духовці
Курячі гомілки за цим рецептом виходять дуже ароматні, часникові та соковиті. Інгредієнти найпростіші і, напевно, завжди є в кожному холодильнику. За таким рецептом можна запекти не тільки гомілки, а й курячі стегенця, курячі стегна та крильця.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курячі гомілки 1 кг;
- соєвий соус 3 ст.л;
- кетчуп чи томатний соус 3 ст.л;
- часник 7-8 зубчиків;
- копчена паприка 1 ч. л;
- чорний мелений перець;
- вершкове масло|мастило| розтоплене 15-20 г.
Спосіб приготування
Часник нарізати на 3-4 частини, зробити надрізи в гомілках і засунути пластини часнику.
Змішати соєвий соус, кетчуп та розтоплене вершкове масло, копчену паприку та чорний мелений перець.
Залишити гомілки в цьому маринаді мінімум на 30 хвилин, чим довше вони маринуватимуться, тим краще.
Викладаємо гомілки на деко, зверху змащуємо маринадом, що залишився, запікаємо при температурі 200℃ 35-40 хвилин.
Через 15-20 хвилин перевертаємо на інший бік.
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