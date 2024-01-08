Як смачно приготувати курячі ніжки — відео рецепт

Курині ніжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Курячі гомілки за цим рецептом виходять дуже ароматні, часникові та соковиті. Інгредієнти найпростіші і, напевно, завжди є в кожному холодильнику. За таким рецептом можна запекти не тільки гомілки, а й курячі стегенця, курячі стегна та крильця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курячі гомілки 1 кг;

соєвий соус 3 ст.л;

кетчуп чи томатний соус 3 ст.л;

часник 7-8 зубчиків;

копчена паприка 1 ч. л;

чорний мелений перець;

вершкове масло|мастило| розтоплене 15-20 г.

Спосіб приготування

Часник нарізати на 3-4 частини, зробити надрізи в гомілках і засунути пластини часнику.

Курячі ніжки і часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати соєвий соус, кетчуп та розтоплене вершкове масло, копчену паприку та чорний мелений перець.

Маринад для курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити гомілки в цьому маринаді мінімум на 30 хвилин, чим довше вони маринуватимуться, тим краще.

Маринад для курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо гомілки на деко, зверху змащуємо маринадом, що залишився, запікаємо при температурі 200℃ 35-40 хвилин.

Курячі гомілки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 15-20 хвилин перевертаємо на інший бік.

Курячі гомілки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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