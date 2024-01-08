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Ідеальний рецепт курячих ніжок у духовці

8 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як смачно приготувати курячі ніжки — відео рецепт
Курині ніжки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Курячі гомілки за цим рецептом виходять дуже ароматні, часникові та соковиті. Інгредієнти найпростіші і, напевно, завжди є в кожному холодильнику. За таким рецептом можна запекти не тільки гомілки, а й курячі стегенця, курячі стегна та крильця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курячі гомілки 1 кг;
  • соєвий соус 3 ст.л;
  • кетчуп чи томатний соус 3 ст.л;
  • часник 7-8 зубчиків;
  • копчена паприка 1 ч. л;
  • чорний мелений перець;
  • вершкове масло|мастило| розтоплене 15-20 г.

Спосіб приготування

Часник нарізати на 3-4 частини, зробити надрізи в гомілках і засунути пластини часнику.

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Курячі ніжки і часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати соєвий соус, кетчуп та розтоплене вершкове масло, копчену паприку та чорний мелений перець.

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Маринад для курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити гомілки в цьому маринаді мінімум на 30 хвилин, чим довше вони маринуватимуться, тим краще.

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Маринад для курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо гомілки на деко, зверху змащуємо маринадом, що залишився, запікаємо при температурі 200℃ 35-40 хвилин.

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Курячі гомілки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 15-20 хвилин перевертаємо на інший бік.

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Курячі гомілки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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