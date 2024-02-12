Кокосовий крем без цукру — простий рецепт приготування

Кокосовий крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Цей рецепт крему підійде для тих, хто хоче додати до своїх десертів щось особливе. Знайомтеся з ідеальним рецептом кокосового крему без цукру, який не тільки додасть вашим тістечкам і тортам неповторний смак і ніжність, але й задовольнить найвибагливіших гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

кокосове молоко 400 мл;

мед 1-2 ст.

желатин 25 г;

вода 0,5 склянки;

мед, горіхи, кокосова стружка до смаку.

Спосіб приготування

Кокосове молоко охолодити у холодильнику 8 годин (поставити в холодильник на ніч).

Кокосове молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Желатин замочити у воді і, коли він набухне, підігріти до розчинення, поступово помішуючи. Охолодити до кімнатної температури.

Желатин у воді. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охолоджене кокосове молоко збити до стійких піків. У процесі збивання додати розчин желатину та розтоплений мед.

Теплий желатин. Фото: YouTube @user-Tetiana88

До збитої маси додати горіхи та кокосову стружку за бажанням. Акуратно все перемішати.

Кокосовий крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Крем зручно викладати із кондитерського мішка.

Кондитерський мішок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Кошики виготовлені з пісочного тіста без цукру і випечені в духовці при температурі 200 °C 20 хвилин.

Кокосовий крем. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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