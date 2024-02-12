Кокосовий крем без цукру — простий рецепт приготування

Ідеальний рецепт кокосового крему без цукру для тістечок і тортів
Цей рецепт крему підійде для тих, хто хоче додати до своїх десертів щось особливе. Знайомтеся з ідеальним рецептом кокосового крему без цукру, який не тільки додасть вашим тістечкам і тортам неповторний смак і ніжність, але й задовольнить найвибагливіших гурманів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- кокосове молоко 400 мл;
- мед 1-2 ст.
- желатин 25 г;
- вода 0,5 склянки;
- мед, горіхи, кокосова стружка до смаку.
Спосіб приготування
Кокосове молоко охолодити у холодильнику 8 годин (поставити в холодильник на ніч).
Желатин замочити у воді і, коли він набухне, підігріти до розчинення, поступово помішуючи. Охолодити до кімнатної температури.
Охолоджене кокосове молоко збити до стійких піків. У процесі збивання додати розчин желатину та розтоплений мед.
До збитої маси додати горіхи та кокосову стружку за бажанням. Акуратно все перемішати.
Крем зручно викладати із кондитерського мішка.
Кошики виготовлені з пісочного тіста без цукру і випечені в духовці при температурі 200 °C 20 хвилин.
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