Супер смачний рецепт котлет — відео

Хрусткі котлети. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецептів котлет існує безліч, проте завжди виникає питання, як їх зробити хрусткими, але при цьому соковитими. Пропонуємо ознайомитися з цим способом приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

м'ясо (свинячй ошийок) 500 гр;

цибуля (середня) 2 шт.;

хліб (краще батон) 4-5 шматочки;

яйце 1 шт.;

сіль 1,5 ч.л.;

перець мелений;

сухарі (панірувальні) 1 уп.;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Нарізаємо м'ясо та цибулю на невеликі шматочки.

Шматок м'яса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі замочуємо хліб (краще батон) в теплу воду на 5 хв.

Замочений хліб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перемелюємо м'ясо та цибулю. Здавлюємо із хліба зайву рідину та теж перемелюємо.

Приготування фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додаємо до фаршу сіль, перець мелений , яйце, та гарно перемішуємо.

Приготування фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Насипаємо в ємність панірувальні сухарі, формуємо котлетки, обвалюємо в сухарях.

Панірувальні сухарі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо смажити на середньому вогні з обох сторін до золотої скоринки.

Котлети на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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