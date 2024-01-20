Супер смачний рецепт котлет — відео

Ідеальний рецепт хрустких, але соковитих котлет
Рецептів котлет існує безліч, проте завжди виникає питання, як їх зробити хрусткими, але при цьому соковитими. Пропонуємо ознайомитися з цим способом приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- м'ясо (свинячй ошийок) 500 гр;
- цибуля (середня) 2 шт.;
- хліб (краще батон) 4-5 шматочки;
- яйце 1 шт.;
- сіль 1,5 ч.л.;
- перець мелений;
- сухарі (панірувальні) 1 уп.;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Нарізаємо м'ясо та цибулю на невеликі шматочки.
Далі замочуємо хліб (краще батон) в теплу воду на 5 хв.
Перемелюємо м'ясо та цибулю. Здавлюємо із хліба зайву рідину та теж перемелюємо.
Додаємо до фаршу сіль, перець мелений , яйце, та гарно перемішуємо.
Насипаємо в ємність панірувальні сухарі, формуємо котлетки, обвалюємо в сухарях.
Ставимо смажити на середньому вогні з обох сторін до золотої скоринки.
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