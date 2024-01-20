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Ідеальний рецепт хрустких, але соковитих котлет

20 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер смачний рецепт котлет — відео
Хрусткі котлети. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецептів котлет існує безліч, проте завжди виникає питання, як їх зробити хрусткими, але при цьому соковитими. Пропонуємо ознайомитися з цим способом приготування. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо (свинячй ошийок) 500 гр;
  • цибуля (середня) 2 шт.;
  • хліб (краще батон) 4-5 шматочки;
  • яйце 1 шт.;
  • сіль 1,5 ч.л.;
  • перець мелений;
  • сухарі (панірувальні) 1 уп.;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування 

Нарізаємо м'ясо та цибулю на невеликі шматочки.

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Шматок м'яса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі замочуємо хліб (краще батон) в теплу воду на 5 хв.

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Замочений хліб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перемелюємо м'ясо та цибулю. Здавлюємо із хліба зайву рідину та теж перемелюємо. 

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Приготування фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додаємо до фаршу сіль, перець мелений , яйце,  та гарно перемішуємо.  

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Приготування фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Насипаємо в ємність панірувальні сухарі, формуємо котлетки, обвалюємо в сухарях. 

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Панірувальні сухарі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо смажити на середньому вогні з обох сторін до золотої скоринки.

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Котлети на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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м'ясо
котлети
м'ясний фарш

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