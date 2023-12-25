Дракон оцінить такий десерт на 100% — відео рецепт

Ідеальний рецепт десерту за п'ять хвилин до року Дракона 2024
Рецепт дуже смачного десерту в який можна додавати будь-які ягоди та фрукти, але обов'язково рекомендуємо спробувати з бананом та полуницею. Такий десерт дуже легко приготувати. Він складається всього з одного головного інгредієнта — молока та відмінно підійде до новорічного столу на рік Дракона 2024.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 700 г;
- крохмаль 1 ст.л. із гіркою + 100 г холодного молока;
- ванільний цукор 10 г;
- дрібка солі;
- цукор 2 ст.
- банан 1шт;
- полуниця 200 г;
- ківі 1 шт.
Спосіб приготування
Нагріти молоко до гарячого стану, періодично помішуючи.
Розмішати крохмаль у холодному молоці. Влити холодне молоко із крохмалем у гаряче молоко.
Варити до загусання, не забуваючи перемішувати. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варити ще 1 хвилину та зняти з вогню.
Додати цукор за смаком (близько 2 ст.л.), щіпку солі та ванільний цукор.
Дати трохи охолонути, поки ми нарізатимемо полуницю, банан і ківі.
Нарізати полуницю, банан та ківі на кубики.
Викласти небагато фруктів на дно склянки, залити молочним кремом, знову ягоди, потім крем. Прикрасити полуницею.
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