Дракон оцінить такий десерт на 100% — відео рецепт

Десерт із молоком. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт дуже смачного десерту в який можна додавати будь-які ягоди та фрукти, але обов'язково рекомендуємо спробувати з бананом та полуницею. Такий десерт дуже легко приготувати. Він складається всього з одного головного інгредієнта — молока та відмінно підійде до новорічного столу на рік Дракона 2024.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко 700 г;

крохмаль 1 ст.л. із гіркою + 100 г холодного молока;

ванільний цукор 10 г;

дрібка солі;

цукор 2 ст.

банан 1шт;

полуниця 200 г;

ківі 1 шт.

Спосіб приготування

Нагріти молоко до гарячого стану, періодично помішуючи.

Молоко у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розмішати крохмаль у холодному молоці. Влити холодне молоко із крохмалем у гаряче молоко.

Крохмаль та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити до загусання, не забуваючи перемішувати. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варити ще 1 хвилину та зняти з вогню.

Додавання крохмалю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор за смаком (близько 2 ст.л.), щіпку солі та ванільний цукор.

Додавання цукру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати трохи охолонути, поки ми нарізатимемо полуницю, банан і ківі.

Свіжі полуниці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати полуницю, банан та ківі на кубики.

Приготування десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти небагато фруктів на дно склянки, залити молочним кремом, знову ягоди, потім крем. Прикрасити полуницею.

Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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