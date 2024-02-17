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Ідеальний рецепт ароматного плову, який вийде у кожного

17 лютого 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати плов швидко, щоб він вийшов розсипчастим — відео рецепт
Домашній плов. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Що може бути кращим, ніж приготувати ідеальний ароматний плов, який стане справжнім частуванням для всієї родини. Існує безліч рецептів, але є один, який гарантовано вдасться кожному. Давайте познайомимося з цим простим і перевіреним рецептом, який дозволить вам приготувати чудовий плов із мінімальними зусиллями.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • рис (шліфований,  довгозернистий) 300 г;
  • вода 400 г;
  • м'ясо (лопатка свиняча) 300 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • часник 9 зубчиків та 1 ціла часничина;
  • лаврове листя 2 шт.;
  • куркума 1 ч. л.;
  • сіль;
  • перець мелений;
  • вода до м'яса 150 г. 

Спосіб приготування 

Для початку нарізаємо дрібно часник, цибулю невеликими шматочками,  моркву натираємо на великій тертці. 

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Терта морква. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі м'ясо ріжемо на невеликі смужки. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо сковорідку на середній вогонь,  додаємо олію та всипаємо часник, смажимо до гарної золотистості, щоб пішов аромат, далі всипаємо м'ясо і теж добре підсмажуємо (все це робимо на середньому вогні). 

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Свинина та цибуля. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер додаємо цибулю і теж її підсмажуємо,  всипаємо моркву, зменшуємо вогонь на мінімум, додаємо воду, спеції, кладемо часник, накриваємо та тушкуємо під закритою кришкою до викіпання води 20 хвилин. Не забуваємо помішувати. 

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Морква та спеції. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рис промиваємо, заливаємо водою та ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння. 

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Рис у каструлі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Із борошна та води формуємо такий своєрідний коржик. Коли рис закипів, зменшуємо вогонь на мінімум, заліпляємо отвір (бо рис готується за рахунок пару) швидко перемішуємо (щоб пар не виходив), накриваємо та залишаємо рівно на 5 хвилин. 

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Додавання рису. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тим часом м'ясо вже приготувалося. Знову швидко відкриваємо рис, перемішуємо та залишаємо ще на 5 хвилин. Тепер знімаємо з вогню, вкутуємо в рушник та залишаємо на 15 хвилин.

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Готовий плов. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Поєднуємо рис з м'ясом,  перемішуємо,  додаємо сіль за смаком і можна смакувати. 

Раніше ми писали про рецепт м'ясної підливи для макаронів, рису, гречки чи пюре. 

Також Клопотенко розповів про лайфхаки, як приготувати розсипчастий рис

рецепти
лайфхаки
рис
крупа
плов

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